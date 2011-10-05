Kılıçdaroğlu'na kendi seçmeninden darbe

T24 - Türkiye’de Sol seçmen üzerinde Sol algısı ve liderlerinin imajını ölçmek adına Andy-Ar şirketi tarafından 20 ilde gerçekleştirilen ankette yüzde 54'den fazla sol seçmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısız bulurken, CHP politikaları da beğenilmedi.





ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar anket sonuçlarını analiz etti.

Kılıçdaroğlu'nun notu:







Deniz Baykal’ın istifasından sonra CHP genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sol seçmen üzerinde bıraktığı intiba, 12 Eylül’de yapılan referandum oylamasından sonra düşüşe geçme eğilimine girmiştir.



MHP, Demokrat Parti ve bir çok STK’nın desteklediği ‘hayır’ kampanyasına rağmen sandıktan yüzde 58’e 42 oranında ‘evet’ oyu çıkması ve ardından CHP’nin kendi içinde yaşadığı çalkantılı süreci göz önünde bulunduran sol seçmen, daha sonra 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel seçimlerinde bir kez daha şans tanıyan CHP seçmeni Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun beklenen başarı ve değişimi gösteremediği görüşünde.



Solda yeni umut olarak görülen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı başbakanlık koltuğundan etmesi beklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldikten sonraki performansını değerlendiren sol seçmen, araştırmamıza göre Kılıçdaroğlu’nu yüzde 54,7 oranında “başarısız” bulmuştur. Yüzde 26,3’lük kesim Kılıçdaroğlu’nu “Başarılı” bulurken, yüzde 10,5’si ise “kısmen başarılı” bulduğunu belirtmiştir.

CHP’nin politikası:





CHP’nin 33.Olağan Kongresi’yle Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimin, Deniz Baykal ve ekibinden farklı olarak, parti politikalarının ve hedeflerinin değişime neden olacağını ifade etmiştir. Sol seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hedefini tam anlamıyla gerçekleştiremediği görüşünde.



Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin politikalarının genel anlamda değiştiğine inanlar yüzde 29,2 oranında çıkarken, yüzde 52,4’ü aksi yönde düşünmekte. CHP politikalarının kısmen de olsa değiştiğine inanlar ise yüzde 13,9 oranında.

Kılıçdaroğlu çıtayı yükseltebildi mi?



Deniz Baykal’dan devraldığı CHP’yi tek başına iktidara taşıma parolası ile yola çıkan ve ‘’Herkes için CHP‘’ sloganı ile en az yüzde 40 oy alma hedefini koyan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sandıktan elde edilen yüzde 26’lık sonucu başarı olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 30,6 olarak çıkarken, aksi yönde görüş belirterek başarısız olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 45,2 oranında. Yüzde 16,3’lük kesime göre Kılıçdaroğlu, kısmen de olsa başarılıdır görüşünde.



