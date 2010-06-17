Gürsel Tekin CHP'deki kavganın perde arkasını anlattı: "İstanbul lobisi komplo kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmamı istediler."



Gürsel Tekin Ajans Habertürk Genel Müdürü Ramazan Kurnaz'a konuştu.



Tekin, "Baykal'ın istifasından 4 gün sonra partili bir vekil, Kılıçdaroğlu ile görüşüp 'Aday ol ancak Tekin'i uzak tut' dedi. ben vebalı mıyım ki uzak tutmaya çalışıyorlar" dedi.



CHP'li Tekin, "Baykal'a yakın isimler bana 'Adaylığını koy' dedi. Hakaret saydım, reddettim. İstanbul'dakiler kötü ise bulaşmışsam söylesinler. Yoksa bedelini ödetirim" diye konuştu.



Tüm gelişmelerin Deniz Baykal'ın istifasının ardından başladığını söyleyen Gürsel Tekin, yaşanan istifalarla ilgili olarak da "Partiyi temsil edememişsem, kötü işlere bulaşmışsam bunu açıkyüreklilikle kamuoyuyla paylaşsınlar. Paylaşmıyorlarsa bunun bedelini ödetirim" sözleriyle sert çıktı.





"Kılıçdaroğlu'nun ismini ilk ben söyledim"



Gürsel Tekin'in Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılındaki belediye seçimlerinde aday olması sürecini de şu sözlerle anlattı:



"2009 yılında 'Belediye Başkan adayı kim olsun?' diye tartışılıyordu. Araştırma yapmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Abi İstanbul'a aday ol, İstanbul'u sizinle dönüştürebiliriz' dedim. Daha konusu geçmezken ilk teklifi ben ilettim. 'Ben sana her türlü desteği vereceğim' dedim. Hırsım olsaydı Sayın Baykal'a gider, 'Sayın Genel Başkanım ilçe belediye başkanı olmak istiyorum' derdim. Mutlaka bana bir yer bulurdu."





"Korkudan kapısının önünden geçemediler"



Yerel seçimlerden sonra tüm gözlerin İstanbul'a çevrildiğine dikkat çeken Gürsel Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu tartışma konusu yapıldı. Kendisi yalnızlaştırılmak istendi. Bunu herkes biliyor. Onur Öymen'in açıklamasından dolayı 'Dersim krizi' yaşandı partide biliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun makam odasının önünden geçemeyenler varken ben yanındaydım. Benim Kılıçdaroğlu ile ilişkimi sorgulayanlara sormak gerekiyor. Hiçbir zaman 'Kılıçdaroğlu'nu desteklersem Sayın Baykal ne der?' tereddütü yaşamadım" şeklinde konuştu.







