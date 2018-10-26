Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı; CHP YDK'dan Gürsel Erol kararı

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un durumu görüşüldü. YDK'nin, bugünkü toplantısında Erol'la ilgili nihai karar verildi. Gürel Erol'un kınama cezası aldığı belirtildi.

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun, bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Erol kimdir?

28 Aralık 1963'te Elazığ'da doğdu. Tunceli nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Zeynel, anne adı Nurten'dir. İş Adamı; Lise mezunudur. 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve 1991 yılında SHP Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1992 yılında SHP ve CHP İl Başkanlığı yaptı.

1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları’nın örgütlenmesini gerçekleştirdi. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev aldı.

Profesyonel İş hayatına da genç yaşlarda atılan Gürsel Erol'un tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi vardır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.