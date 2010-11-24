-KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğini iletti. Alınan bilgiye göre, fıtık ameliyatı olan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri ve telefonları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Baykal ve 9. Cumhurbaşkanı Demirel de telefonla arayarak Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arayanların arasında, CHP'li milletvekilleri, CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in de bulunduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun yapılacak son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu olacağı öğrenildi.