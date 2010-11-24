T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 20:56

-KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğini iletti. Alınan bilgiye göre, fıtık ameliyatı olan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri ve telefonları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Baykal ve 9. Cumhurbaşkanı Demirel de telefonla arayarak Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arayanların arasında, CHP'li milletvekilleri, CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in de bulunduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun yapılacak son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu olacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24