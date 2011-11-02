Kılıçdaroğlu'na 'Erciş' yanıtı: Ruhsat verdiğimiz binalardan hiçbiri yıkılmamıştır

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erciş'te yıkılan binalara, dönemin belediye başkanı şimdinin AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi zamanında ruhsat verildiğini iddia etmişti. Çiftçi'den yazılı bir açıklama geldi ve burada, ''Erciş Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğum 7 yıllık sürede ruhsat verdiğimiz binalardan hiçbiri yıkılmamıştır'' denildi.



Çiftçi, belediye başkanı olduğu dönemde bir grup tarafından talep edilen imar izinlerine onay verilmediğini ve bununla ilgili yapılan incelemelerden sonuç çıkmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun, eksik bilgilerle bu kişilerin sözcüsü durumuna düştüğünü söledi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında ortaya attığı iddiaya, Fatih Çiftçi'nin verdiği yazılı yanıt şöyle:



''Görevde bulunduğum süreç içerisinde imar mevzuatı ve ruhsat mevzuatı tavizsiz bir şekilde uygulanmıştır. Erciş'in imar planı 1989'da yapılmış olup, daha sonra bir kez revizyon görmüştür. Bu plan, bölgelere göre 6, 5, 4 ve 3 kat şeklinde imarda düzenlenmiştir.



Sayın, Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında yıkılan binalarla ilgili asılsız birtakım iddialarda bulunup, bir grubun asılsız iddia ve iftiralarını gündeme taşımıştır.





'Kaçak binalara ruhsat talebi'



Bir taraftan kat artırımlarının yanlış olduğunu ifade ederken, diğer taraftan Erciş'te çeşitli mahallelerde kat artırım talepleri Salihiye Mahallesi Kumtepe mevkiinde 3 kattan 6 kata, Tekevler Mahallesi sanayi bölgesinde 1 kattan 6 kata, yine Salihiye Mahallesinde imar tadilat talebi, imarda tarım arazisi olarak ayrılan arazilerin vasfının değiştirilerek kendilerine imar izni verilmesi ve yine o müteahhit firmalardan birisi, bizden önceki dönemde tarım arazisine kaçak inşaatlar yapmış, bizden de bu kaçak inşaata ruhsat talebinde bulunmuştur.





'Asılsız iddia ve iftira'



Talebi reddedilince bunlar aynı gurupta yer almışlardır. Ayrıca milletvekili seçimlerinde aday adayı olanlarla ve aday olamayan bir milletvekilimizin milletvekilliği adaylık sürecimizi baltalamaya çalışmak için asılsız iddia ve iftiralarda bulunmuşlardır.



Bunun gibi defalarca asılsız müracaatlarda bulunulmuş, bu ve önceki tüm iddialar müfettişlerce incelenmiş, yapılan bütün işlemlerin yasaya uygun, iddiaların asılsız ve iftira olduğu ortaya çıkmıştır.





'Kılıçdaroğlu sözcü oldu'



Sayın Kılıçdaroğlu yine eksik bilgi, belge ve yönlendirmelerle haksız talepte bulunan insanların sözcüsü konumuna düşmüştür. Bu çok büyük bir çelişkidir. Bunların tümü belgelidir. İsteyen herkese bu talepler ve verilen cevapları gönderilebilir.





'Yıkılan tel bir bina yok'



Deprem felaketinde ise Belediye Başkanı olduğum dönem içerisinde yapıldığı iddia edilen, 3 kattan 6 katta çıkarılıp ve bu nedenle yıkılan tek bir bina dahi söz konusu değildir. Bu dönemde yapı ruhsatı verilerek yapılan sadece bir bina ağır hasar görmüştür. Bunun için de yıktırılmıştır. Yıkılan binaların tamamı benim dönemim dışında yapılan binalardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları da tamamen asılsızdır.



Ayrıca önemli olan binaların ruhsatlarının imar ve ruhsat mevzuatına uygun olmasıdır, yapımına ilişkin olarak da teknik elemanların, fenni mesullerin denetim elemanlarının ve firmaların sorumluluğundadır. Yasal süreç başlamıştır. Sorumluluğu olan herkes hukuk önünde hesabını verecektir.''





