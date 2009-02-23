Kılıçdaroğlu’na Düyun-u Umumiye yanıtı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına atıfta bulunularak, şunlar kaydedildi:"Belediye şirketlerinin mali tabloları ve bilançoları gizli değildir, herkese açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu da şirket bilançolarını özel yöntemlerle elde etmemiştir. Geçen ayki Meclis gündemi dolayısıyla şirket bilançoları bütün Meclis üyelerine dağıtılmıştır. Şirket bilançolarına kolaylıkla ulaşabilen Kılıçdaroğlu'nun 'süre vererek' gizli saklı bilgileri açıklıyor intibası uyandırması tamamen kafa karıştırmaya ve şova yönelik bir tutumdur."Kılıçdaroğlu'nun İDO ile ilgili "283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur" ifadelerine de yer verilen açıklamada, İDO'nun diğer şirketlerden farklı olarak istisnai bir durumunun bulunduğu ve filosundaki gemilerin Türk Loydu Kanunu kapsamında ikinci sicile kayıtlı olduğu dile getirildi.Türk denizciliğini teşvik etmek, desteklemek amacıyla çıkarılan bu kanunla "İkinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançların kurumlar vergisinden istisna edildiği" belirtilen açıklamada, şu hususa yer verildi:"İstisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamalar 'kanunen kabul edilmeyen gider' olarak yazılması gerekmektedir. 'Kanunen kabul edilmeyen giderler', bizzat kanunun tanımladığı bir 'gider türü' olup, kanunsuz değildir. İDO'nun Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri yakıt, işçilik, kira, sigorta giderlerinden oluşmaktadır."Kılıçdaroğlu, "Belediyenin raylı sistem gelirleri, yangın sigorta vergi gelirleri, emlak vergisi gelirleri, ilan asma tahsisi, bakım ücreti gelirleri, servis araçları ruhsat izin harcı gelirleri, ilan ve reklam vergisi gelirlerinin önemli bir kısmı 2022 yılına kadar ipotek altına alınmış, borçların geri ödenmesine tahsis edilmiştir. 21. yüzyılda Düyun-u Umumiye İdaresi belediyede taht kurmuştur" şeklindeki iddiasının da anımsatıldığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:"Öncelikle Türk Hazinesi'ni Düyun-u Umumiye İdaresi'ne benzeten bu talihsiz açıklamaları kamuoyu takdir edecektir. Hazine Müsteşarlığı'nın bilgisi ve onayı ile açılan bir hesabın Düyun-u Umumiye ile hiçbir benzerliği yoktur. Kılıçdaroğlu ya meseleyi bilerek çarpıtmakta ya da konuyu bilmemektedir. Hazine garantili borçlanmalar için 2002 yılında kabul edilen bir yasa (ki kamuoyu bunu Kemal Derviş yasaları olarak bilmektedir) 'Dış Borç Ödeme Hesabı' açılmasını öngörmektedir. Tamamen belediyenin tasarrufunda olan bir hesaptır ve bazı gelir kalemleri bu hesapta toplanmakta ve takip edilmektedir. Sadece Hazine garantili borçlanma için gereken bir şekil şartıdır. Gelirlerini ipotek altına alınması kesinlikle söz konusu değildir. İşlem sadece 'Dış Borç Ödeme Hesabı'nın kurulmasından ibarettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 liralık bile ipoteği yoktur."Söz konusu hesapta toplanan gelirlerin, belediye gelirlerinin onda birine ancak karşılık geldiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"2002 yılında yapılan bu düzenlemenin, CHP'li Belediye Başkanları Ankara'da Murat Karayalçın, Gaziantep'te Celal Doğan'ın ve Kocaeli'nde Sefa Sirmen'in Türk Hazinesi'ne bıraktıkları büyük borçlar yüzünden olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu unutmamalıdır. Belediye şirketlerinin borçlarından bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin varlıklarından hiç bahsetmemektedir. Halbuki aynı tarih itibariyle 21 şirketin toplam varlıkları 6 milyar 182 milyon 315 liradır. 21 Belediye şirketinin 18'nin ticari karı 596 milyon 565 lira, zarar eden 3 şirketin zararı ise sadece 17 milyon 957 bin liradır."