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Politika

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK GÖSTERİSİ ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 11:37

-KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK GÖSTERİSİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Merkezi önüne sabah saatlerinde gelen 50 kişilik bir grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan attı. Ankara içinden ve yurdun çeşitli yerlerinden geldikleri öğrenilen grup, genel merkez önünde toplandı. Bir süre Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atan grup, daha sonra genel merkezin önündeki boş alanda beklemeye başladı. Grubun bugün saat 11.00'de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK süresince genel merkez önünde bekleyecekleri ve MYK sonrası da bir basın açıklaması yapacakları kaydedildi.  Öte yandan, polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini artırdıkları gözlendi. Bu arada, Kılıçdaroğlu ile yeni MYK üyeleri, henüz parti genel merkezine gelmedi.

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