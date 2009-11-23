Kılıçdaroğlu'na Dersim protestosu: 2 yararlı

T24 - Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir panele katılan CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Kılıç protestolarla karşılandı. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.



CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Kılıç'ın Viyana'da katıldığı panelde kendilerini "Dersimli Kürtler" olarak tanıtan bir grup protesto gösterilerinde bulundu.



CHP karşıtı sloganlar atan protestocuların paneli engelleme girişmeleri üzerine olay yerine 200'den fazla polis geldi.



Polisin salona girmesiyle arbede çıktı. Panelin düzenlendiği salonu yaklaşık 2 saat boyunca işgal eden göstericilere polis biber gazıyla müdahele etti.



Polis protestocuları zor kullanarak salondan attı. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.