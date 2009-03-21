Kılıçdaroğlu'na cevap geldi

Serdar Kepenek süper yetenek!

'Serdar Kepenek, Almanların tavsiyesi'



İSFALT'ın çalışmaları övüldü



İDO'nun gemileri 2003'ten beri kayıtlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, İSFALT'ın geçen yıl yapılan çoğu ilk ve yeni çalışmalarla 44 milyon 279 bin TL kazanç elde ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İSFALT konusundaki iddiaları ile ilgili açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İSFALT ile ilgili yaptığı açıklamaların kafa karıştırmaya yönelik olduğu kaydedilerek "Kılıçdaroğlu, somut hiçbir bilgi ortaya koymaksızın 'falanca kimdir?', 'şu kadar para nereye harcanmıştır?' ifadeleri ile gündem yaratmaya çalışmaktadır" denildi."Kılıçdaroğlu açık konuşmalıdır ve muğlak ifadelerin arkasına saklanmamalıdır. Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun sahici iddialar ortaya koymadığını artık öğrenmiştir. Gerçeği aramayan, tamamı karalama amacı taşıyan bu tür hamleler, içi boş taktik manevralardır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"2007 yılında bir çok ülkede ve özellikle de Avrupa ülkelerinde yeni asfalt teknolojilerinin ülkemize kazandırılması için araştırmalar başlatan İSFALT, bu çerçevede Almanya, Avusturya ve Fransa'daki firmalar ve bu ülkelerin büyükşehir belediyeleri ile temasa geçmiştir. Ayrıca Teksas Üniversitesi ve İllinois Üniversitesi'ne mensup öğretim görevlileri ile yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye için en uygun teknolojik gelişmeleri Avrupa standartlarında en iyi uygulayan ülkelerin Almanya–Avusturya olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine Almanya'da yaklaşık 10 adet asfalt firması ile ayrıca Baden Württenberg ve Bavyera eyaletlerinin ulaşım sorumluları ile görüşülerek, Alman uzmanlarla çalışmanın daha doğru olacağı kanaati hasıl olmuştur. Bu sebeple Viyana Teknik Üniversitesi Yol Kürsüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Ronald Blab ile görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede, bu tür uzmanların Türkiye'de çalışabilmeleri için yabancı bir firma üzerinden hizmet alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Blab'ın tavsiyeleri doğrultusunda Almanya'da yaşayan ve asfalt danışmanlık firması sahibi olan Serdar Kepenek ile irtibata geçilmiş ve söz konusu eğitim ve danışmanlık hizmeti alımı yapılmıştır."Bu hizmetler kapsamında, konusunda uzman 25 kişinin çeşitli zamanlarda İstanbul'a geldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:"Ülkemizde olmayan Asfalt Geri Dönüşüm Sistemini uygulama imkanı bu çalışma ile elde edilmiştir ve bir yıl içinde 97 bin 500 ton asfalt geri kazanılarak, 6 milyon 700 bin TL kazanç elde edilmiştir. Türkiye'de sadece bir firma tarafından üretimi yapılan mastik asfalt üretimi yine bu çalışma sayesinde İSFALT'ın Aydınlı fabrikasında üretilmeye başlanmıştır. 2008 yılında İstanbul'daki çelik köprüler üzerine (Haliç-Edirnekapı) serilen mastik asfalttan 280 bin TL kazanç elde edilmiştir. 2010 yılında Haliç Köprüsü'nün yeniden yapılacak mastik asfaltından kendi üretimimiz sayesinde 1 milyon 320 bin TL kazancımız olacaktır."Yılda 1 milyon 900 bin ton aşınma tabakası yapılan İstanbul'da, tabaka kalınlığında yüzde 20 azalma ile 1 milyon 500 bin ton aşınma tabakasının serildiği belirtilen açıklamada, buradaki kazancın 34 milyon TL olduğu ifade edildi.Bulgaristan'dan kilosu 2 avroya alınan emülsiyonun kilosunun belediyenin kendi tesislerinde 0,51 avroya üretilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada, 2008 yılında yaklaşık 250 bin metrekare alanın harç tipi kaplama ile kaplandığı, 815 bin TL elde edildiği bildirildi.Açıklamada, asfalt ek yer bantlarının İSFALT tarafından üretilmeye başlandığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:"Avrupa'dan metresi 6 liraya alınan bu bandı İSFALT, kendi üretimiyle artık metresi 55 kuruşa mal etmektedir. Elde edilen kazanç 109 bin TL'dir. Modifiye bitüm üretimi sbs adı verilen katkının karıştırma oranı yüzde 5 iken danışman firmanın geliştirdiği yeni dizayn ile bu miktar yüzde 3,5'a düşürülmüştür. Bu durumdan elde edilen kazanç 825 bin TL'dir. Asfaltın ömrünü uzatan derz bitümü Kanada'dan getirilmekteydi. Yurt dışından getirilen bu malzemenin kilosu 4 dolar olan maliyeti, İSFALT'ın üretimi ile 1,5 dolara inmiştir. 2008 yılında yaklaşık 300 bin metre çatlak onarımı yapılmıştır. Bu da 120 ton malzemeye karşılık gelmektedir. İSFALT'ın kendi üretimi ile bu İstanbul'un kazancı 510 bin TL'dir.İSFALT geçen yıl yapılan çoğu ilk ve yeni nitelik taşıyan çalışmalarla 44 milyon 279 bin lira kazanç elde etmiştir. 7 milyon TL olan danışmanlık bedeli bu tutardan düşürüldüğünde net kazanç 37 milyon 279 bin TL'dir. Haksız ödeme yapıldığı iddiası yersizdir."İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) kanunen kabul edilmeyen giderlerinin, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamındaki ikinci sicile kayıtlı tüm gemilere yapılan harcamalar olduğunu bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İDO'nun kanunen kabul edilmeyen 283,7 milyon liralık giderleriyle" ilgili iddiaları üzerine açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi."Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerince yapılmış doğru, sağlam ve kent yararına yapılmış tüm işlere çamur atma gayreti içinde olduğu" görüşü dile getirilen açıklamada, "iddiaların temelsiz ve yapılan işlere gölge düşürme amacını taşığı" savunuldu.Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İDO'nun kanunen kabul edilmeyen 283,7 milyon TL'lik gideri" konusunu gündeme getirdiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Şubat tarihle açıklamasıyla yanıt verildiği kaydedildi.Bu yanıtta, "İDO'nun diğer şirketlerden farklı olarak istisnai bir durumu olduğu, filosunda bulunan tüm gemilerin 4490 sayılı 'Türk uluslararası Gemi Sicili Kanunu' kapsamındaki ikinci sicile 2003 yılından beri kayıtlı bulunduğunun" belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu hususlar yer aldı:"İkinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançların kurumlar vergisinden istisna edildiği vurgulanmıştır. Buna göre istisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamaların 'kanunen kabul edilmeyen gider' olarak yazılmasının kanunun bir emri olduğu hatırlatılmıştır. Bir kez daha belirtiyoruz; ikinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançlar 4490 sayılı kanunun 12. madde kapsamında Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmiştir. Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenlenirken vergi matrahının bulunabilmesi için Kurumlar Vergisi'nin 5'inci maddesinin son fıkrasına göre, 'istisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider' olarak yazılması gerekmektedir.İDO'nun kanunen kabul edilmeyen giderleri ikinci sicile kayıtlı tüm gemilerine yapılan harcamalardır. Gemilerin yakıt, işçilik, kira, sigorta, amortisman, bakım-onarım, malzeme giderleri, taşeron hizmet alımları vs vergi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterilmektedir."Açıklamada, 2007 Mali Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde kanunen kabul edilmeyen giderler olarak yazılan harcamaların dökümünün 283 milyon 741 bin 42 lira olduğu duyuruldu.