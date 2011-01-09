-KILIÇDAROĞLU'NA ÇERİBAŞI KIYAFETİ GİYDİRİLDİ KUŞADASI (A.A) - 09.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanların sorunlarını iyi bildiklerini belirterek, ''(Gidelim açılım yapalım, arkası fiyasko olsun) yok bizde'' dedi. Roman Dernekleri Plaftormunca düzenlenen Türkiye Roman Platfomu Çalıştayının son gününe katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Romanlarla görüşeceğini açıkladıktan sonra hükümetin Romanları çağırarak toplantı yaptığını, kendisinin ise Romanların ayağına gitmeyi tercih ettiğini ifade etti. Romanların sorunlarını anlatmak üzere geldiğini, geçmişte hangi iktidar olursa olsun Romanlara karşı yanlış, eksik yapılmışsa bunu gidermenin kendilerinin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Romanların öncelikle yerleşim, eğitim ve sosyal güvence sorununu çözeceklerini söyledi. Yerleşim konusunda İstanbul'da yapılmak istenenin, insana değil ranta hizmet etmek olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Romanlara imkanların bulundukları yerde sunulması gerektiğini, şehir dışına sürülerek rantı yüksek yerleri yandaşlara yarandırma gibi bir anlayış bulunduğunu ileri sürerek, bunu kabul etmediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, parti olarak etnik kimliği siyasetin odağı yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Hiçbirinizin doğru dürüst sosyal güvenliği yok, niye yok? Kim çözecek? Sosyal güvenlik sorununuz, makarna ekmek dağıtarak mı çözülecek. 'Kış geldi kömür verelim, gerisi nasıl olsa Allah kerim' böyle mi çözülecek? Biz çözeceğiz. Aile sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan, asgari ücret altında geliri olan tüm ailelerde, evin kadınına sosyal güvenlik bağlamında asgari ücret kadar para ödeyeceğiz. Çocuklarının tüm eğitim masraflarını sosyal devlet karşılayacak. Mustafa Kemal'in güzel bir sözü vardır; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir'. Roman kardeşlerimiz kimsesiz kaldılar. Kimsesizlerin kimsesine tanım yapmak istiyorsanız, biziz. Biz, size sahip çıkacağız.'' -1934'TEKİ YASA- Kılıçdaroğlu, bir Roman derneği temsilcisinin, Mecliste ayrımcılık içeren bir maddenin kaldırılması sırasında 4 CHP milletvekilinin karşı çıktığını ileri sürmesi üzerine milletvekilleriyle telefonla görüştüğünü, bu konuda karşı oylarının söz konusu olmadığını, TBMM'nin internet sitesinde tüm bilgilerin mevcut olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması öncesi söz alan Roman Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin 1934 yılında CHP iktidarında çıkarılan İskan Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan ve Romanlar için ayrımcı ifadeler bulunan yasaya ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Tek parti iktidarı olduğu döneme gelince. O yasanın şu veya bu gerekçeyle çıkış nedenleri olabilir. Bilmiyorum ama bu yasanın değiştirilmesi için ilk kanun teklifini Enis Tütüncü vermiştir, o da partimizin milletvekili. Biz sizin sorunlarınızı biliyoruz, 'gidelim açılım yapalım, arkası fiyasko olsun' yok bizde. Bizim kitabımızda yok. Söz verdik mi tutarız, söz verdik mi adam gibi arkasında dururuz.'' Yerleşme sorununun çağdaş mahalleler yaratarak, Romanların kendi kültürünü icra edebileceği ortamlar oluşturarak çözülebileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Roman kültürünün Türkiye'nin kültürü olduğunu söyledi. Romanların müzik kulağının çok iyi olduğunu, 2 yaşındaki çocuğun dahi keman çalabildiğini, bu çocukların eğitilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, salondan bir katılımcının ''okusunlar milletvekili olsunlar'' demesi üzerine ''Herkes milletvekili olur, ama herkes sanatçı olamaz'' yanıtını verdi. Romanların eğitim konusunun ihmal edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bunun için özür dilemek gerekiyorsa bu toplumda herkesin sizden özür dilemesi lazım'' dedi. -''BÖLÜNMEYİN, GÜÇ BİRLİĞİ YAPIN''- Kendisine neden Kürt, Roman, Çerkez kelimelerini kullanmadığı için eleştiri yöneltildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Biz insanız arkadaşlar. Herkesin kendi etnik kimliği şerefidir. İster Roman olalım, ister Kürt olalım, Çerkez, Gürcü olalım. Biz, beraber bu güzel coğrafyada yaşıyoruz. Cennet vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız var. Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik, ayrılık gayrılık mı var?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu kendisinin hakça düzen söyleminin bazı kesimlerce '70'lerin sloganı' olarak eleştirildiğini ancak bunun geçmişin değil, çağdaş uygarlığın modası olduğunu, toplumda ayrılığı fitilleyen temel sorun işsizlikle mücadele edeceklerini belirtti. Romanlara bir siteminin de bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bizim toplumumuzun çok temel bir özelliği vardır. Biz hemen bölünürüz, ayrışırız. Romanların 137 derneği var. Ne kadar bölünürseniz, o kadar parçalanırsınız, sizi birileri yönetir. Bölünmeyin, güç birliği yapın. Güç birliği yaparsanız sesiniz gür çıkar. Siyasetçiler sizin sözlerinize kulak asarlar'' dedi. Roman Dernekleri Platformu Üyesi ve Kocaeli Roman Derneği Başkanı Demir Duygun ise yaptığı konuşmada, artık Romanların sorunlarının bilimsel olarak tartışılması gerektiğini, medyada ''dokuz sekizlik yer almak istemediklerini'', ''çekirdek çitlemeye çağrılmak istemediklerini'' ifade etti. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'a kırmızı yelek ve kasketten oluşan çeribaşı kıyafeti giydirildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun salona girişi öncesi salonda çalınmaya başlanan Roman havası müziği, bir yetkilinin uyarısıyla kapatıldı.