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Politika

KILIÇDAROĞLU'NA ''AYETLER'' KİTAPÇIĞI İSTANBUL (A.A)

06 Mayıs 2011 17:01

-KILIÇDAROĞLU'NA ''AYETLER'' KİTAPÇIĞI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un bazı ilçelerini ziyaret etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seçim otobüsüyle Ümraniye'ye gelen Kılıçdaroğlu'nu, Tepeüstü Kavşağı'nda vatandaşlar davul eşliğinde ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' ve ''halkın umudu Kılıçdaroğlu'' sloganlarıyla karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla seçim otobüsünün camından elini uzatarak tokalaştı. Üsküdar'a geçişi sırasında kağıt toplayan vatandaşları gören Kılıçdaroğlu, seçim otobüsünden inerek, bu kişilerle kucaklaştı. Üsküdar Meydanı'nda yoğun bir kalabalıkla karşılanan Kılıçdaroğlu, burada da otobüsten inerek bazı kadınların anneler gününü kutladı. Kemal Kılıçdaroğlu, otobüse bindikten sonra kalabalığa seslenerek, ''Hepinizi seviyorum. İşimiz zor biliyorsunuz. İstanbul'da rantın imparatorluğunu yıkıp, halkın iktidarını kuracağız'' dedi.  Çengelköy'de bazı dükkanlara giren Kılıçdaroğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla tokalaştı. Bir vatandaşın ''Emeklileri düşünün'' diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Olur olur'' karşılığını verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada bir çocuğu da kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kavacık'a geçen Kılıçdaroğlu, burada da bir kafeteryanın bahçesinde iki kadının yanına oturarak, çay içti. Burada Ayşe Erkli isimli bir partilinin ''Kur'an-ı Kerim'den ayetler'' adlı bir kitapçık verdiği Kılıçdaroğlu, bu kitapçığı inceledi. Kafeteryanın çıkışında bir gencin ''Kurtar bizi bu korku imparatorluğundan baba'' diye seslendiği Kılıçdaroğlu, ''Kurtaracağız hep beraber'' diye karşılık verdi. Yol boyunca bazı vatandaşların, evlerinin camlarından Kılıçdaroğlu'na el salladığı görüldü.

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