-KILIÇDAROĞLU'NA ARITMAN ŞİKAYETİ TRABZON (A.A) - 09.12.2010 - Trabzon'da bazı sendika ve dernek üyelerinden oluşan bir grup kadın, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, ''Trabzon'da kadınlar para ile satılıyor'' dediği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet yazıları yolladı. PTT Trabzon İl Müdürlüğü önünde toplanan Memur-Sen, İnsan Hakları Derneği, TEK-DER, MAZLUM-DER, Tüm Kadınlar Derneği, Şehit Aileleri Derneği ile Kimsesizler Derneği üyesi yaklaşık 50 kadın, Kılıçdaroğlu'na gönderilmek üzere hazırlanan şikayet yazılarını imzaladı. Burada basın açıklaması yapan Tüm Kadınlar Derneği Genel Başkanı Cemile Keskin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Canan Arıtman'ın sözleri nedeniyle Trabzon'un son birkaç gündür adeta çalkalandığını öne sürdü. Komisyon üyelerinin, kadın erkek fırsat eşitliği konusunu araştırmak için iki gün önce Trabzon'da olduğunu belirten Keskin, ''Canan Arıtman'ın 'Trabzon'da kadınlar para karşılığı satılıyor' beyanıyla Trabzon çalışmalarını fiyaskoyla bitirmiştir. Bu haksız yargıyı birkaç kez tekrar eden Arıtman, konuyla ilgili kendisine yapılan açıklamaları da dinlemeyerek, bu kanaatle ilimizden ayrılmıştır'' dedi. Açıklamanın, bölge halkına iftira olduğunu, bunun hiçbir araştırmaya ve gerçeğe dayanmadığını belirten Keskin, şöyle devam etti: ''Bölgemizdeki çok sayıda kadın sorunu arasında böyle bir sorun yoktur. Trabzon halkı adına bu iftirayı reddediyor, bunu halkımıza yakıştırmaya çalışanları kınıyoruz. Ayrıca bu beyanın millet iradesinin merkezi TBMM adına çalışan Arıtman'ın şahsi görüşü, hezeyanı olarak görüyoruz. Bu hususta gerek TBMM'nin, gerek kendi partisinin gereğini yapacağına inanıyoruz. Şayet onlar tarafından gereği yapılmazsa kendisiyle yargı önünde hesaplaşacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.'' Keskin, bir gazetecinin, ''Arıtman ile sizin aranızda geçen konu hakkında ne yapacaksınız?'' sorusuna ise, ''Benimle arasında geçen konu farklı. Biz sadece bugünkü olay üzerine buradayız. Ancak ben kendisine toplantı sırasındaki bana karşı sözleri nedeniyle hakaret davası açacağım'' dedi. Basın açıklamasının ardından kadınlar, PTT'ye girerek şikayet yazılarını Kılıçdaroğlu'na iletilmek üzere CHP Genel Merkezi'ne faksladı.