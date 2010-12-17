-KILIÇDAROĞLU'NA ANTALYA'DAN ''BÜYÜTEÇ'' ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - AK Parti Antalya İl Başkanlığı üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na posta yoluyla ''büyüteç'' gönderdi. Meydan Kızıltoprak Postanesi önünde toplanan AK Parti Antalya İl Başkanlığı üyesi bir grup, ellerinde döviz ve pankartlarla basın açıklamasında bulundu. Kadın Kolları İl Başkanı Gökçen Enç, Gençlik Kolları İl Başkanı Hıfzullah Şahbaz ve ilçe başkanlarının katıldığı basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onaran, CHP'li belediye başkanlarının usulsüzlükler yaptığını iddia ederek, bunları protesto etmek amacıyla buluştuklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi ve AK Parti'li belediyeleri karalamak amacıyla çeşitli iddialarda bulunduğunu öne süren Onaran, ''Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Belediye Başkanı hakkında kamuoyuna yalan ve yanlış bilgilendirme yapmayı bırakıp, Antalya'daki CHP'li belediyelere bakması için büyüteç gönderiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun kendileri tarafından gönderilen büyüteçle CHP'li Manavgat ve Muratpaşa belediyelerinde neler yaşandığını daha iyi görmesi gerektiğini savunan Onaran, ''Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapan ve şeffaf olmayan bir belediye arıyorsa Antalya Büyükşehir Belediyesine baksın. Kılıçdaroğlu, gönderdiğimiz büyüteçle Antalya Büyükşehir Belediye yönetimine bakarak seçimden önce 100 bin kişiye iş, bedava elektrik, ucuz su diyerek Antalyalıların nasıl kandırıldığını görebilir'' diye konuştu. AK Partili grup, basın açıklamasının ardından Kızıltoprak PTT'sine giderek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adına CHP Genel Merkezi'ne APS yoluyla büyüteç gönderdi.