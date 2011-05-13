Kılıçdaroğlu'na 'akrabalarına torpil yaptı' iddiası

T24- Balıkesir mitinginde13 yıl önceki bir belgeyi açıklayan Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “SSK’ya kimleri atadınız? Atananlar kimler? Sizinle akrabalıkları var mı?” diye sordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de partisince düzenlenen mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan şunları söyledi:

“Bir de bizim Bay Kemal var. SSK müdürüydü, bir varmış bir yokmuş... Genel müdürlüğü 90’lı yıllarda ilaçları alamadığımız dönemleri anlatmama gerek var mı? Kılıçdaroğlu sen vatandaşın ilacını veremedin, şimdi nerden atıp tutuyorsun. Öyle suistimallar yapmış ki, şimdi belge açıklamayacağım. Diyor ya; dürüstlük abidesi. Belge bu, ben boş dosya açıklamıyorum, altında Kılıçdaroğlu’nun oluru var. Okuyorum, "ÖSYM tarafından sınav günlerinin dolu olduğu, yakın zamanda yapılan sınavla yeterli sayıda başvurunun alınamadığı, 1998 yılından sonra sınavların yapılması halinde atamaların gecikebileceği, sözkonusu pozisyonlarda görev almak isteyenlerin talepleri doğrultusunda atamalarının gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Tarih: 14.07.1998, İmza: Kemal Kılıçdaroğlu."

Şimdi soruyorum; Nasıl oluyor da ÖSYM sınav yapamıyor? Nasıl oluyor da yeterli başvuru alınamıyor? Bu söz konusu pozisyonlar neler? O pozisyonlara başvuranlar kimler? SSK’ya bu şekilde kimleri atadınız? Atananlar kimler? Sizinle akrabalıkları var mı? Eşinizin eski soyadıyla aynı olan kaç kişi işe alındı?

Dürüstsünüz ya, mertsiniz ya, Gandisiniz ya... Bu sorulara cevap verin. Sevgili kardeşlerim biz bunları Meclis'te de yüzüne vurduk ama cevap alamadık."