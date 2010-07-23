Kılıçdaroğlu'na AKP'den destek

T24 - CHP liderinin TSK'nın İç Hizmet Kanunu'nda yer alan 35. maddesinin değiştirilmesine yönelik yaptığı çağrılarına destek veren AKP'li Meclis Başkanı Şahin, ''Bu maddenin değiştirilmemesi büyük bir eksiklik' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesini değiştirmeye’ çağırması ses getirdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 12 Eylül darbesinin yasal dayanağı olan yürürlükteki 35. maddenin değiştirilmesi çağrısını destekledi AKP’den farklı sesler var. MHP ise 35. maddenin darbelerin zemini olmadığı görüşünü savundu. Değerlendirmeler şöyle:



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: 35. maddenin değiştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar değiştirilmemiş olmasını da bir eksiklik olarak görürüm. Türkiye’de millet iradesini savunmak ve millet iradesinin yansıdığı parlamentonun hukukunu korumak, herkesin görevidir. Özellikle şu anda bu parlamentonun başkanı olarak görev yapan benim, üzerinde en hassasiyetle durmam gereken konudur diye değerlendiriyorum.



AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ:



Darbe yapanların yargılanmasına karşı olması için milleti ‘hayır’a davet eden bir siyasi anlayışın, bundan sonra darbe teşebbüsünde bulunacaklarla ilgili yaklaşımını samimi görmüyorum. Eğer yaklaşımları samimi ise benim onlara bir teklifim var:



Kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen davanın sanıklarının avukatlığını bırakması lazım. CHP bir yandan darbe yapanların yargılanmasının önü açılmasın diye halkoyuna ’hayır’ için adım adım gezerken, darbeye teşebbüs iddiasıyla haklarında iddianame düzenlenenlerin avukatlığını yaparken, diğer yandan İç Hizmetler Kanunu’nun 35. maddesinin değiştirilmesini talep etmesini gayri samimi buluyoruz.



AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli:



Biz sadece kastedilen 35. Madde değil Anayasa ve yasalarımızda, hatta ikinci mevzuatta yer alan değişik zamanlarda mevzuatımıza girmiş, anti demokratik olarak nitelendirebileceğimiz, hükümlerin tamamen ayıklanması konusunda kararlıyız. Buna katkı sunacak her türlü öneriye de destek veririz. 35. Madde de onlardan biri. Dolayısıyla hiç kuşkusuz, sivilleşme konusunda ülkeyi, demokrasiyi daha ileri götürecek bir noktaya karşı çıkmamız mümkün değil. Bunu söyledikten sonra bir uyarıda da bulunmakta yarar var. Bu düzenleme çok uzun süredir mevzuatımızda yer alıyor. CHP veya başka partiler bu dönemde iktidar ortağı oldular ve hiç gündeme gelmedi. Şu anda Anayasa değişikliği paketi var 12 Eylül’de referanduma gidilecek. Bu olayın öncesinde gündeme gelmesini ilginç buluyoruz. Ama yine de destek veririz. Ama samimiyet testi Anayasa paketinin referandumudur.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural:



Darbelerin meşru olduğunu ifade ediyor 35. madde değişmeli diye düşünenler. Darbeler nasıl meşru olur. Bugün 35 madde olmadan da zaten devletin valileri benim propaganda yapmamı yasaklıyor, pankartları indiriyor. Dolayısıyla bunun demokratik meşruiyeti yoktur, hukuki meşruiyeti yoktur. Darbeleri meşruiyet kılıfı içerisinde gösteren bu anlayışı doğru bulmuyorum.



MHP Adana Millevtekili Kürşat Atılgan: İhtilal geldiği zaman hukuk ve anayasayı askıya alıyor. 35. madde ihtilallerin hukuki zemini değildir. Dolayısıyla iktidarın, ana muhalefetin sanki Türkiye’nin, halkımızın en öncelikli problemi buymuş gibi yapay bir noktaya gitmesi bizi üzüyor.





