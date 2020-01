Kılıçdaroğlu'na Adalet Yürüyüşü'den Demokrasi Ödülü adaylığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Birliği (IAPC) tarafından Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren Adalet Yürüyüşü nedeniyle daha önce Bill Clinton ve Nelson Mandela’ya da verilen Demokrasi Ödülü’ne aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu ile birlikte bu yılki Demokrasi Ödülü’ne Kenya Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı David Maraga ile yine Kenya’da senatör adayı Suzanne Silantoi Lengewa da aday gösterildiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası 15 Haziran'da başlattığı "adalet yürüyüşü" 24 gün sürmüş, yürüyüş, 9 Temmuz’da Maltepe mitingiyle sona ermişti.

yirmi üç gün geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 400 kilometre yol katedildi. Yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğu kortej, saat 11:59'de İstanbul'a girdi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Yürüyüşün etkisi

“Hak, hukuk, adalet” sloganıyla gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü hakkında ilk tartışma Maltepe mitingine katılanların sayısında yaşandı. İktidar, 175 bin kişinin katıldığını, CHP ve bağımsız gözlemciler ise milyonun üzerinde katılım olduğunu savundu. Daha sonra CHP açısından, “Adalet Yürüyüşü ile çıta çok yükseldi. Artık daha alt düzeyde hiçbir eylem tabanı tatmin etmez” analizleri yapıldı. Adalet Yürüyüşü, çok sayıda kitabın konusu oldu. Bizzat yürüyüşü anlatan onlarca kitap yazıldı. Neredeyse Adalet Yürüyüşü Edebiyatı denecek sayıda kitap, vitrinlerde yerini aldı. Halen hem CHP’liler hem de gazeteciler ve akademisyenler arasında çok sayıda Adalet Yürüyüşü kitabı hazırlıkları sürüyor.

Uluslararası ilgi

Adalet Yürüyüşü, içerideki popülerliğiyle sınırlı kalmadı. Yürüyüş, daha devam ederken Avrupa’da ve dünyada ilgi uyandırdı. Çok sayıda uluslararası medya kuruluşu yürüyüşü an an izlerken, Kılıçdaroğlu ile de yüzlerce söyleşi yapıldı ve yayımlandı.

Son olarak Adalet Yürüyüşü, uluslararası bir ödülün adaylığını da getirdi. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Birliği IAPC (International Association of Political Consultants), Kılıçdaroğlu’nu, Adalet Yürüyüşü nedeniyle bu yılın Demokrasi Ödülüne aday gösterdi. Kılıçdaroğlu’nu ödüle aday gösteren kuruluşun, dünyanın her ülkesinden katılımcıları bulunuyor ve 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Kuruluş, 1982 yılından bu yana da her yıl Demokrasi Ödülü veriyor.

Kuruluşun ödül verdiği isimler arasında önemli siyasi liderler bulunuyor. Demokrasi Ödülünü daha öceki yıllarda alanlar arasında Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbaçov, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Musavi ile başka siyasi liderler de yer alıyor. 2017 yılı IAPC Demokrasi Ödülü, 9- 12 Kasım tarihleri arasında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen IAPC 50. Dünya Konferansı’nın ardından sahibini bulacak.

Ödül, her yıl dünyanın herhangi bir ülkesinde “demokrasiyi teşvik eden demokratik düşüncenin yayılmasına katkı sağlayan” veya “cesaretle demokratik değerlerin ve süreçlerin gelişimine katkıda bulunan” kişi ya da kurumlara veriliyor.