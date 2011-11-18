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Politika

Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı YOZGAT (A.A)

18 Kasım 2011 20:23

-Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı YOZGAT (A.A) - 18.11.2011 - Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtıkları davayı kazandıklarını bildirdi. Başer, Avukatı Fahri Açıkgöz ile belediye meclisinde yaptığı açıklamada, 2008 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin grup başkan vekili iken Yozgat Belediyesi'ni hedef alan açıklamalarından dolayı tazminat davası açtıklarını hatırlattı. Başer, ''Belediye başkanlığımızı hedef alan ve zan altında bırakan, çamur atma nedeniyle biz bunların aslının olmadığına dair Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat davası açmıştık. Bu dava dün itibariyle bizim lehimize sonuçlandı. Yargılama işlemleri devam ediyor. Ama buradaki ayağı tamamlanmış oldu. Yalanla iftira ile bir yere gidilemediğini bu mahkeme kararı ile tescil etmiş olduk'' diye konuştu. Avukat Fahri Açıkgöz ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2008 yılında Yozgat Belediyesi'nin hizmetlere çamur atmak mahiyetinde basına açıklama yaptığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu basın açıklamasında Yozgat Belediyesi'nin yeşil alan çalışmalarının tamamen usulsüz olduğunu, yolsuzluk yapıldığını ve yetim hakkı yenildiğini iddia ettiğini anımsatan Açıkgöz şunları söyledi: ''Biz, 2009 yerel seçimlerine yatırım yapan Kılıçdaroğlu'nun siyasi rant elde etme çabasının sonucunda böyle bir açıklama yaptığını ifade etmiştik. (Çamur at, tutmazsa izi kalsın) zihniyeti sonucunda Yozgat Belediyesine, başkanına ve o dönemde Yozgat Belediye Meclisi üyelerinin tamamına çamur atılmıştı. Bunun sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 20 bin liralık tazminat davası açmıştık. 2008 yılından bugüne belediyemizin yaptığı hizmetler hem Danıştay, hem de İçişleri Balkanlığı'nın göndermiş olduğu müfettişler tarafından incelenmiştir. Yapılan incelemelerde hiçbir usulsüzlük olmadığı, yapılan harcamaların tamamen kamunun menfaati doğrultusunda Yozgat'ın güzelleştirilmesi ve yeşillendirilmesi noktasında olduğu yönünde rapor verildi.''

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