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Politika

Kılıçdaroğlu’na açılan ‘hakaret’ davasında takipsizlik kararı

Kılıçdaroğlu hakkında hakaret suçunun unsurları oluşmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi

13 Ekim 2016 20:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Talip Doğan Karlıbel'in şikayeti üzerine başlatılan "hakaret" soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen tek sayfalık takipsizlik kararında, 'müşteki' olarak Talip Doğan Karlıbel, 'şikayet edilen' olarak da Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Kararda, Karlıbel'in 4 Şubat 2009 tarihinde Kılıçdaroğlu'nun kılıcdaroglu.com adlı internet sitesindeki yayınında kendisine hitaben hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu anlatıldı.

Takipsizlik kararında Karlıbel'in, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu internet sitesinde "Talip Doğan Karlıbel dolandırıcılık suçundan yargılanarak hüküm giymiş bir kişidir. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına bakıldığında Karlıbel'in gazete ilanı ile yurtdışına işçi gönderileceğini vaat ettiği, ancak işçilerin paralarını aldıktan sonra iş yerini kapatıp kaçtığı, dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı görülecektir" şeklinde sözler söylediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.

Karlıbel'in "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 2 bin 49 lira para cezası ile cezalandırıldığı ve bu nedenle 17 Ekim 1999 ile 13 Eylül 2000 tarihleri arasında tutuklu kaldığı belirtilen kararda, Kılıçdaroğlu'nun Karlıbel hakkında mahkeme kararı ile saptanan bir hususu dile getirdiği ifade edildi. Kararda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği söz ve iddiaların Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen hakaret suçu kapsamında bulunmadığı ve bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında hakaret suçunun unsurları oluşmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

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kemal kılıçdaroğlutakipsizlikkararTalip Doğan Karlıbel

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