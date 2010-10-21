Kılıçdaroğlu’na AB uzmanı danışman büyükelçi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman olarak AB uzmanı bir emekli büyükelçiyi seçti.



Dışişleri Bakanlığı’ndaki son görevi Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği olan Akın Alptuna bundan sonra CHP’nin dış ilişkilerinde aktif görev alacak.



Alptuna Türkiye’nin AB ile girdiği Gümrük Birliği sürecinde de aktif rol oynamış, Gümrük Birliği’ni müzakere eden heyet içinde yer almıştı.



CHP’de bir önceki genel Başkan Deniz Baykal döneminde dış ilişkiler, Genel Başkan yardımcılığı görevini de üstlenen bir başka emekli büyükelçi Onur Öymen tarafından yürütülüyordu.



Ancak Baykal’ın genel başkanlıktan ayrılmasının ardından Onur Öymen de partide daha pasif konuma geçti. Kurultay sonrasında da genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.



Alptuna’nın Öymen’in kenarda durmasıyla oluşan boşluğu doldurması bekleniyor.





