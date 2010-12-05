-KILIÇDAROĞLU'NA 8 İL BAŞKANINDAN DESTEK TRABZON (A.A) - 05.12.2010 - Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Sinop, Ordu ve Bayburt'un CHP il başkanları, partilerinin olağanüstü kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. CHP Trabzon İl Başkanlığında toplantı düzenleyen il başkanları, daha sonra ortak hazırladıkları metni basın mensuplarıyla paylaştı. İl başkanları adına basın açıklamasını okuyan CHP Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu, partilerinin 18 Aralıkta Ankara'da yapılacak olağanüstü kurultayı öncesi bölgedeki il başkanlarıyla toplandıklarını söyledi. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Canalioğlu, ''Bir tarafta hükümetin ülkeyi bir bilinmeze doğru sürükleyen icraatları, bir yanda yıllardır çözüm bekleyen Güneydoğu sorunu, bir yanda ülkemize yerleştirilecek olan NATO'ya ait füze kalkanı projesi, ülkemizi içinden çıkılmayacak bir sürece doğru sürüklemektedir'' dedi. Canalioğlu, kurultaya ilişkin olarak da şunları söyledi: ''CHP'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki il başkanları olarak kısa sürede partimizi iktidara koşan bir parti haline getiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na 18 Aralıkta yapılacak olağanüstü kurultayımızda, kendisine olan güvenimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz. Partimizi iktidara taşıyacak kurullarımızın daha da güçlenerek çıkacağı bu kurultayda Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na inanıyor, güveniyor ve desteğimize devam ettiğimizi belirtmek istiyoruz.''