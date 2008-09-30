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Politika

Kılıçdaroğlu’na "sanal" saldırı

Son günlerin popüler politikacısı CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun web sitesi saldırıya uğradı.

30 Eylül 2008 03:00

Rüşvet aldığını iddia ettiği AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin istifa etmesinde büyük rol sahibi olan ve yine AKP’nin önemli isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile 20 televizyon kamerasının önünde canlı yayında tartışan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun internet sitesi 'hack'lendi.

Belgelerini ortaya koyarak gündeme getirdiği rüşvet ve yolsuzluk dosyalarıyla adından sıkça söz ettiren CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu sanal alemde saldırıya uğradı. Son günlerde yaptığı çalışmalar ve ortaya çıkardığı yolsuzluk dosyalarıyla yoğun ilgi gören Kılıçdaroğlu’nun internet sitesi hackerların saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu’nun  www.kemalkilicdaroglu.com adlı internet sitesi 'Terrorist Crew' başlıklı bir yazıyla 'hack'lendi. CHP’li Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda çeşitli tehditler aldığını söylemişti.

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