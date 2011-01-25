-KILIÇDAROĞLU: MİLLETVEKİLLERİN HİZBULLAH DERNEĞİNE GİTTİ Mİ? TBMM (A.A) - 25.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a "senin milletvekillerin Batman'da ve Van'da Hizbullah derneğine gittiler mi, gitmediler mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Doğu ve Güneydoğu'da ''bunlar Hizbullah ile görüşüyorlar, beraber gidiyorlar'' dediği için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''esip götürdüğünü'' ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Kendi şahsına yakışır, kendi üslubuna yakışır, kendi aile terbiyesine yakışır, anne ve babasını tenzih ediyorum, bir üslupla bana yanıt vermeye kalktı. Ben sakinliğimi bozmadım. Eskişehir'den kısa yanıt gönderdim. Sayın Başbakan'ın ruh halini beğenmiyorum, en kısa zamanda bir doktora gitsin, dedim. Küfürle bir yere gidilmez. İnançlı adam küfür eder mi? İnançlı geçiniyor. Müslüman adam küfür eder mi? Müslüman geçiniyor. Ahlaklı adam küfür eder mi? Ahlaklı geçiniyor. Sayın Başbakan'a soruyorum? Senin milletvekillerin Batman'da ve Van'da Hizbullah derneğine gittiler mi gitmediler mi? Soruyorum, cevap versin? Niye gittiler? Polis şimdi o gidilen dernekleri basıyor, acaba kaçakları bulabilir miyiz, diye. O kaçakları kim bıraktı? Kim takip etmedi, kim kol kanat gerdi? Şimdi kalkacak yine küfürler edecek. Ne kadar küfür ederse hiç itiraz etmeyeceğiz. Bu millet kimin doğruyu söyleyip söylemediğini gayet iyi biliyor. Bir şey daha... Başbakan, Hizbullah'a niye terör örgütü demiyor? Yani domuz bağıyla masum insanları öldürmek, bodruma gömmek, üstünde de yemek yemek, hangi inançta, hangi ahlakta, hangi dinde var? Eğer bu terörse niye terör örgütü demiyorsun? Önündeki engel ne? Kalkmış küfrediyor. Çünkü, maskesini indirdim. Ne kadar küfür edersen et Sayın Erdoğan ben senin maskeni indireceğim, senin gerçek yüzünü millete göstereceğim.''