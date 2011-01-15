-KILIÇDAROĞLU: ''KÜLTÜR BAKANI GÖZDEN ÇIKARILDI'' İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın gözden çıkarıldığını öne sürerek, ''Kültür Bakanı gerçekten kültürlü biriyse, Başbakan'ın, Bülent Arınç'ın ne dediğini biz de biliyoruz herhalde o da biliyordur. Bunun gereğini yapması lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın 'Biz muhafazakarız, aileye önem veriyoruz'' şeklindeki sözlerine de ''Ne demek? yani muhafazakar olmayanlar aileye önem vermiyorlar mı? böyle bir anlayış olabilir mi?'' diyerek, Başbakan'ın konuşmalarını promter cihazına bakıp okumasını önerdi. CHP lideri Kılıçdaoğlu, partisinin Bayrampaşa İlçe Örgütünü, örnek ilçe olarak örgütlenmesinden dolayı ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrasında yaptığı konuşmada, İstanbul genelinde başlattıkları çalışmanın ilk semeresini Bayrampaşa'da verdiğini dile getirerek, artık bu ilçenin her sokağının, caddesinin, semtinin, mahallesinin ve sandığının bir sorumlusu olduğunu söyledi. İstanbul'daki bütün örgütlerinden Bayrampaşa'daki çalışmanın benzerini istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde İstanbul'da halkın yerel iktidarını kurmak istediklerini belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Temel amacımız, İstanbul'u İstanbul yapmak, İstanbul'u yaşanabilir, bütün dünyaya örnek bir kent yapmaktır'' dedi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, ''Biz muhafazakar demokratik, aileye önem veririz'' dediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kesinlikle bu söylem doğru değil. Asıl, aileye önem veren, ailenin yanında duran, aileyi toplumun mutlu bireyi kılmak isteyen CHP ve CHP'nin politikalarıdır. Biz aile sigortasını getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini kabul etmiyoruz. 'Aileye çok önem veriyoruz' dediler, 818 bin yoksul sayımız arttı. Yoksul sayımız 12 milyon 715 kişiye ulaştı. Bu nasıl aileye önem vermek. Onlar kendi yandaşlarına önem veriyor. Kendi yandaşlarının cebini dolduruyor.'' -''SORULAR- Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Kars'taki heykel ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı, sanatçılarla siyasetçilerin arasını açmamak için söylediğini belirtti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Günay'ın, AKP'nin vitrinine geçmişteki sosyal demokratların oylarını almak için konulduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Eğer birileri, birilerine oy kazandırmak için vitrine alınıyorsa ve artık vitrinde olmaması gerektiği dolaylı yollardan kendisine aktarılıyorsa ve partinin ikinci adamı da bunun arkasında duruyorsa, artık onun o koltukta oturmaması lazım. Şöyle ya da böyle gerekçe söz konusu değil. Olay açıktır, nettir. Kültür ve Turizm Bakanı gözden çıkarılmıştır. Kültür Bakanı gerçekten kültürlü biriyse, Başbakan'ın, Bülent Arınç'ın ne dediğini herhalde bizde biliyoruz o da biliyordur. Bunun gereğini yapması lazım.'' Bir gazetecinin serbest bırakılan Hizbullah yöneticilerinin ortadan kaybolmalarıyla ilgili bir soru üzerine de Hizbullah olayında toplumun rahatsız olduğunu ve bu konuda AKP'nin izlediği politikanın, onun çıkardığı yasanın bu sonucu doğurduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti: ''Yargıyı suçluyorlardı, şimdi serbest bıraktılar. Peki sizin istihbarat örgütleriniz, güvenlik güçleriniz yok mu? Bu insanlar imza vermeye gelmediler. Bunları siz izlemediniz mi? Bunlar yurt dışına kaçtılarsa, bu olayın sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisidir. Hiç kimse, artık bundan sonra o ya da bu şekilde 'Siz görevinizi yapmadınız. Yargı bunu yaptı, Birileri yaptı' diye bir gerekçe ortaya koymasın. Çıkan tablo nedir? Bu tablonunu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisidir.'' Bir gazetecinin, ''8 yıl önce TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu olarak bir rapor hazırladınız? O dönemde, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasını istediğiniz Nebil İlseven'i şimdi il başkanı yaptınız. Bu bir çelişki değil mi?'' sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, bunun bir çelişki olmadığını, bu kişi hakkında herhangi bir suç olmadığına dair savcılık kararının çıktığını vurguladı. Kişilerin yargılanıp aklanmaları halinde bir sorun olmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, o dönemde Komisyonda birçok belge ve doküman bulunduğunu, onlardan yola çıkılarak bu kararın verildiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, bir kişi hakkında bir iddia var ise bu iddianın soruşturulması gerektiğini, iddianın kapatılmaması, üstüne gidilmesi gerektiğini vurguladı.