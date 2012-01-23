-Kılıçdaroğlu: Korsan taksiciliğe izin verilmemeli ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Taksileriniz yenilenmeli ve bir kereye mahsus ÖTV, KDV alınmamalı, korsan taksiciliğe izin verilmemeli, UKOME'de taksici esnafının temsilcisi olmalı, taksi durak yerleri imar planına alınmalı, hizmette saygı esas olmalı, taksici esnafı takım tutar gibi oy kullanmamalı, sözünde durmayan, vaadlerini yerine getirmeyen siyasi partiyi oyuyla cezalandırmalı, siyasetçi de taksicinin gönlünde hangi aslan yatıyorsa yatsın ona saygı duymalı'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Klas-Barış Taksi durağında çalışan taksicileri kabul etti. Kılıçdaroğlu, kabulde yaptığı konuşmada taksicilerin sorunlarına değindi. Her mesleğin kendine özgü sorunlar bulunduğunu ve taksicilerin sorunlarından birinin de 'korsan' taksiler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Hırsızlık yapmıyorsunuz, yolsuzluk yapmıyorsunuz. Alın teriyle kazanıyorsunuz, evinize helal ekmek götürüyorsunuz ama birisi korsan taksi çalıştırıyor. Ne yapıyor, sizin elinizden ekmeğinizi alıyor. Korsanlık bütün dünyada suçtur. Bizim ülkemizde de suç olması lazım. Buna karşı mücadele edilmesi lazım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Almanya'da taksi şoförlerinin eğitimine büyük önem verildiğini anlatarak, ''Ben orada kitapta şöyle bir soruyla karşılaştım. Oturuluyor harita konuyor önüne ve gelen taksi esnafına şu soru soruluyor 'şu adrese en kestirme nasıl gidersin' diye. Biliyorsa mesele yok, bilmiyorsa taksi ruhsatı almak kolay değil. Eğitim bu açıdan çok önemli. Eğitim sizin içinde önemli, sizin müşterileriniz içinde önemli. Taksi şoförünün araçta müşteri varken sigara içmemesi, ona saygı göstermesi, şoförün aracına binen kişinin de taksi esnafına saygı göstermesi, ona saygılı davranması. Bütün bunların özünde eğitim ve onun getirdiği kültür yatar. Bizim bunu yapmamız lazım'' ifadesini kullandı. CHP'nin Türk tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Kılçdaroğlu, ''Biz bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz ve bundan övünürüz'' dedi. ''Demokrasinin bir ömür boyu aynı partiye oy vermek olarak algılanmaması'' gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bir spor kulübünü tutar gibi yola devam etmek demokrasi değildir. Demokrasi şudur arkadaşlar; siyasi partiler çıkarlar milletin önüne, vaatlerde bulunurlar. Ben şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye vaatlerde bulunurlar. Vatandaş bakar, hangisine güveniyor, vaadi tatmin ediyorsa gider ona oyunu verir ve takip eder onu. 4 yıl görev yapıyor, 4 yılda bakalım bana vaat ettiğini ne kadar yerine getirdi. Vaat ettiğini yerine getirdiyse gider tekrar oyunu verir. Bana söz vermişti, vaatleri vardı ben tekrar oyumu veriyorum der. Vermedi vaat ettiği sözleri yerine getirmedi. O zaman vatandaş derki kusura bakma arkadaş. Sen şunları vaat ettin, sözünü yerine getirmedin, ben o nedenle birde şu partiyi deneyeceğim. Gidip oyumu ona vereceğim.'' Türk siyasi tarihine çok sayıda parti geldiğini ve hepsinin de halkı n oyu ile değiştiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Siyasetin görevi halkın sorunlarını çözmektir. Eğer biz halkın sorunlarını çözersek o zaman görevimizi yapmış oluruz. Sorunları çözmeyip, sorunları daha karmaşık hale getirip insanları birbirine düşman eden bir siyaset bu ülkeye yarar getirmez, bu ülkeye zarar getirir'' diye konuştu.