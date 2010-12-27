-KILIÇDAROĞLU: HAMARAT DEĞİLLER ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda sıraladığı vaatlerini gerçekleştirecek kaynakları çok iyi bildiklerini belirterek, ''Eğer hamarat bir kadın varsa az malzemeyle olağanüstü güzel yemekler yapar. Bunların elinde malzeme çok, hamarat değiller, yaptıklarını da berbat ediyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen bir grup partiliyi kabul etti. Salonu dolduranların coşkusunun güzel bir tablo oluşturduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Eskiden erkekler önde olurdu, hanımlar arkada. Şimdi hanımlar önde, erkekler arkada. Yeni siyaset anlayışımızda kadınlara, gençlere siyasette daha çok yer vereceğiz'' dedi. Salonda bulunanlara ''Evinize hoşgeldiniz'' diye seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın ve halk için çalışanların evi olduğunu söyledi. Partililerden her zamankinden daha çok çalışmalarını, halka gitmelerini ve temiz siyaseti anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hep şu eleştiri gelirdi; bu Cumhuriyet Halk Partisi hiç öneri getirmiyor, hep eleştiriyor. Bu sefer öneri getirdik kurultayda. Şimdi ne diyorlar? Efendim 'bunları nasıl yapacaksınız? Kaynağınız var mı?' Hiç meraklanmayın biz o kaynağı çok iyi biliriz. Eğer hamarat bir kadın varsa az malzemeyle olağanüstü güzel yemekler yapar. Bunların elinde malzeme çok, hamarat değiller, yaptıklarını da berbat ediyorlar. Onun için biz sizin becerinize güveniyoruz, sizin anlayışınıza güveniyoruz. Mutlu insan, mutlu aile, mutlu toplumu hep beraber yaratacağız. Bunun için yola çıktık, mücadelemiz bunun için.''