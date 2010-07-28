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Politika

KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞANA SORU İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 18:28

-KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞANA SORU İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'e izninizle bir soru daha sorayım; Mademki Dubai'deki anlaşma hiçbir koşul öngörmüyordu, siz milyar dolarlık bir hibeyi hangi gerekçeyle reddettiniz?'' dedi. THY'ye ait uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''27 Nisan bildirisinin AK Parti'yi yeniden iktidara getirmek için kurgulandığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile çıkar ilişkisi içinde olduğu'' iddiaları ile ilgili olarak söylediği ''Bu iddiaya sağlar değil, ölüler bile güler'' şeklindeki söze ilişkin görüşlerini sorması üzerine şöyle konuştu: ''Benim muhatabım Recep Bey. Recep Bey yanıt verirse ben de ona sorarım. Madem sordunuz, soru sormak istiyorsunuz Recep Bey'e izninizle bir soru daha sorayım; Mademki Dubai'deki anlaşma hiçbir koşul öngörmüyordu, siz milyar dolarlık bir hibeyi hangi gerekçeyle reddettiniz? Recep Bey buna cevap versin sonra konuşacağız.''  Kılıçdaroğlu, Çelik'in ''Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a alınan zırhlı aracın Genelkurmay bütçesinden alındığı''na ilişkin açıklamasına yönelik soru üzerine de Genelkurmay bütçesinin de devlet bütçesi olduğunu söyledi. 

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