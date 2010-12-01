Kılıçdaroğlu'dan Turgut Özal örneği

T24 - Milletvekili adaylarını belirleme yöntemiyle ilgili asıl hedefini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'bürokrat kökenli' eleştirilerine de bir örnekle yanıt verdi.



BURSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk yurt gezisini Bursa'ya yaptı.



Genel Başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran ile bölge milletvekillerinin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, helikopterle geldiği kentte, ilk olarak Görükle beldesindeki CHP Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.



Burada bir konuşma yapan ve gençlerle kadınlara partide daha fazla yer vereceklerini söyleyen CHP lideri, daha sonra Bursa Ticaret Odası'nın aylık meclis toplantısına katıldı ve üyelerin sorularını yanıtladı.



CHP liderine burada, 2011'deki seçimlerde milletvekili adaylarının nasıl belirleneceği ve başörtüsü soruları yöneltildi.





'ASIL HEDEF HALKIN SEÇMESİ'



Kılıçdaroğlu, Milletvekili adayı belirleme yöntemine ilişkin olarak, ''Benim görüşüm, kanaatim ve düşündüğüm, ağırlıklı olarak ön seçim yapmaktır. Ama ön seçim yapalım derken sadece delegeler değil, bütün üyelerin katılımıyla ön seçim yapmaktır'' dedi.



Siyasi Partiler Yasası'nın demokratik bir hale getirilmesinden yana olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin de aynı şekilde daha demokratik bir tüzüğe kavuşturulmasından yana olduklarını bildirdi.



Genel merkez yoklamasının da ön seçimin de kendisine göre sakıncaları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bizim parti programımızda bir düşünce var. Bizim asıl hedefimiz, milletvekilini doğrudan vatandaşın seçmesidir. Ne delege, ne merkez yoklaması, ne ön seçim'' diye konuştu.





TURGUT ÖZAL ÖRNEĞİ



Kılıçdaroğlu, başka bir soruyu yanıtlarken de bazı çevrelerin kendisine ''bürokrat kökenli olduğu için sorunların tahlilinde ve çözüm yolları bulmada etkili olamayacağı'' yönünde eleştirilerde bulunulduğunu ifade ederek, bunun hatalı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın da bürokrat kökenli olduğunu, ancak özellikle ekonomideki başarılı uygulamalarının izlerinin bugün hala görüldüğünü anlattı.





BAŞÖRTÜSÜ DİYALOĞU



Kılıçdaroğlu, bir sanayicinin başörtüsü konusundaki görüşüne ilişkin sorusunu yanıtlarken, bu konudaki görüşlerini daha önce de defalarca beyan ettiğini ve sorunu çözeceklerini söylediğini hatırlattı.



Bu konudaki düşüncelerinin açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Şunun altını özellikle çizmek isterim. Bu bir kadın sorunudur, erkek sorunu değildir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine bir meclis üyesi, ''Ama bizim eşlerimiz, kardeşlerimiz var. Nasıl bu bir kadın sorunudur denilebilir. Bu sorunu nasıl sahiplenmeyelim. Türkiye yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke'' dedi. Kılıçdaroğlu, meclis üyesine, ''Türkiye son 30 yıl içinde Müslüman olmadı'' karşılığını verdi.



Yerel seçimler öncesinde Kocaeli Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen'in Kuran kurslarına ilişkin sözlerinin tartışma yarattığını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP'nin Kuran kurslarına değil, yasal olmayan Kuran kurslarına karşı olduğunu vurguladı.





ÖZELLEŞTİRME



Doğal tekel alanlarının ve ülke için stratejik önemi olan unsurların özelleştirilmesine karşıyız. Özelleştirme uygulamalarında saydamlık önemlidir.





ÜSLUP



Sayın Başbakan burada size söylemekten çekindiğim pek çok kelimeyi kullandı. 'Cibilliyetsizler' dedi, 'şerefsizler' dedi, 'köksüzler' dedi. Neler neler söyledi. Bunlar doğru değil. Benim kullandığım en sert cümle Recep Bey. Kimse aksini söyleyemez. Burada konuşurken de Sayın Başbakan diyorum. Sonuçta bu ülkemizin Başbakanı.





