-KILIÇDAROĞLU'DAN SİVASLILARA MİTİNG SÖZÜ SİVAS (A.A) - 25.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bineceği helikopterin Gümüşhane'de arızalanması nedeniyle yaşanan gecikme yüzünden Sivas mitinginin iptal edilmesiyle ilgili, ''Sivaslılara bir sözümüz var, seçimlerden önce geleceğim ve mitingimizi yapacağız'' dedi. Özel uçakla Erzincan'dan Sivas'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas İl Başkanı Cahit Korkut, milletvekili adayları ve partililer karşıladı. Havaalanında Sivas mitinginin iptal olmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Gümüşhane mitinginden sonra Sivas'ta mitingimiz vardı. Helikopterle gelecektik. Ama helikopterin motorlarından birisi arıza yapınca ve arıza giderilemeyince gelemedik. Mitingimizi yapamadık. Sivaslılara bir sözümüz var, seçimlerden önce geleceğim ve mitingimizi yapacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, miting tarihini Sivas'taki parti yöneticileriyle görüşerek bu akşam belirleyeceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine hareket etti. Bu arada Gümüşhane'de arızalanan helikopter de arızasının giderilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.