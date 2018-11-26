Kılıçdaroğlu'dan Saadet Partisi'ne ziyaret

Yerel seçim takvimi ilerlerken siyasette ittifak arayışları devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı kuran AKP ile MHP, yerelde de bu birlikteliğini sürdürürdü. Muhalefet ise ittifak kurma çalışmalarına devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün (25 Kasım 2018) İyi Parti lideri Meral Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki buluşmanın nezaket ziyareti kapsamında olduğu belirtiliyor. Görüşme sonrası parti yetkililerinden bir açıklama yapılabileceği bildirildi.

Temel Karamollaoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada ittifak için, "İttifak olmaz ama bir dirsek teması olabilir" ifadelerini kullanmıştı.