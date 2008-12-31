Kılıçdaroğlu'dan İstanbul'a yeşil ışık

CHP, günler öncesinden Murat Karayalçın’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi. Aday belirleme çalışmalarını sürdüren partide gözler İstanbul ve İzmir’e çevrildi.İstanbul için il başkanı Gürsel Tekin, Ercan Karakaş ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi bir süredir konuşuluyor. Bu isimlerden sadece Ercan Karakaş adaylığını koydu ancak CHP kulislerinden yansıyan son bilgiler Kılıçdaroğlu isminin aday olarak açıklanacağını gösteriyor.Partinin yaptırdığı anketlerin de Kılıçdaroğlu adresini gösterdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu bir süre öncesine kadar adaylığıyla ilgili haberlere mesafeli duruyordu ancak son günlerde dost sohbetlerindeki sözleri Kılıçdaroğlu’nun da tavrının değiştiğini gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “İbre galiba bana dönüyor. Genel başkan önerirse parti görevi olarak kabul eder, çalışır ve başarıya ulaşırız” dediği ifade ediliyor.CHP lideri Deniz Baykal’ın geçtiğimiz hafta sonunda İzmir’e gitmesi adaylığı resmen ilan edilmese de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’na açık destek olarak yorumlandı. Baykal’ın Aziz Kocaoğlu ile yola devam etme niyetinde olduğu belirtiliyor.Adaylık tespitinde son sözü Deniz Baykal söyleyecek.