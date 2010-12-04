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Politika

KILIÇDAROĞLU'DAN GAZETECİ SOLAK'A GEÇMİŞ OLSUN ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 15:18

-KILIÇDAROĞLU'DAN GAZETECİ SOLAK'A GEÇMİŞ OLSUN  ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kızına böbrek nakli yapılan gazeteci İsmet Solak'a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, böbrek nakli ameliyatı öncesinde İsmet Solak'ın kızı Öyküm Solak'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu'nun, ameliyatıyla ilgili bilgi aldığı Öyküm Solak'a annesinin böbreğinin nakledildiğini öğrenmesi üzerine, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade ettiği belirtildi. Ameliyatın başarılı geçtiğini öğrenen Kılıçdaroğlu'nun Solak ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu da kaydedildi.

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