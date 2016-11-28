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Kılıçdaroğlu'dan Fidel Castro için taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, taziye defterini imzaladıktan sonra, büyükelçilikteki Fidel Castro fotoğraflarını inceledi

28 Kasım 2016 17:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun vefatı dolayısıyla, Küba Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki büyükelçilikte  Alberto Gonzalez Casals karşıladı.

Casals'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Castro için oluşturulan salona geçerek taziye defterini imzaladı.

Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Fidel Castro, tarih yazan lider. Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden lider. Mustafa Kemal Atatürk'ü esin kaynağı olarak gören lider. Tarih, onu unutmayacak. Bizler de hep anımsayacak ve unutturmayacağız. Onu, saygıyla, sonsuzluğa uğurluyoruz."

Kılıçdaroğlu, taziye defterini imzaladıktan sonra, büyükelçilikteki Fidel Castro fotoğraflarını inceledi.

 

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