-KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞAN'A TAZMİNAT DESTEĞİ LONDRA (A.A) - 02.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle ilgili, ''Gayet güzel. Demek ki gazeteler yaptıkları habere dikkat etmeli'' dedi. Kılıçdaroğlu, Londra'da, kaldığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İngiliz Yüksek Mahkemesinin bugün Daily Telegraph gazetesini ''İran'ın AK Parti'ye 25 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu'' ileri süren haberiyle ilgili 25 bin sterlin tazminat ödemeye mahkum ettiğinin anımsatılması üzerine CHP Lideri, ''Gayet güzel. Demek ki gazeteler yaptıkları habere dikkat etmeli'' değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan Ergenekon davası sanıklarından gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili soru üzerine de şöyle konuştu: ''AKP uygulamasının doğal bir sonucu. Yadırgamamak lazım. Baskı daha da artacak. Bunu ta en baştan beri söyledik. 21. yüzyılda tecriti niye uyguluyorsunuz, bunlar terörist mi? Birileri elini kolunu sallayarak gider, hiçbir şey yapmazsınız. Birileri tutuklu ama onlara tutukluluğunda bile baskı altında zor koşulları dayatırsınız. Bu doğru bir uygulama değil.'' Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesiyle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklerde ya da konsolosluklarda oy kullanılabilmesinin kendilerinin de arzusu olduğunu söyledi. Yargının bu konudaki kararının eleştirilebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Ben Almanya'da görüştüğüm bütün yetkililere bu talebi aktardım, 'bizim yurttaşlarımız burada oy kullanabilmeli' diye. Burada da sordum dün akşam. Bizim vatandaşlarımız gidip büyükelçiliklerde, konsolosluklarda oy kullanabilir mi diye. Bana İşçi Partisi'nden milletvekili arkadaşımız şunu söyledi, (Böyle bir talep gelirse biz bu talebi sağlarız. Yardımcı oluruz. Demokrasinin gereğidir bu) dediler'' diye konuştu.