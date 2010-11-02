-KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞAN'A: BOYUN MU UZADI TBMM (A.A) - 02.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyona katılmamasına yönelik eleştirilerle ilgili olarak '''Efendim neymiş, Çankaya Köşkü'ne niye gitmemişiz? Sen gittin, ne oldu, boyun mu uzadı? Ben cumhura gittim, hak arayan işçi kadına gittim, elinden tuttum. Senin hakkını biz koruyacağız dedim. Sen mi iyi iş yaptın, ben mi iyi iş yaptım?'' dedi. Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, salona girerken, BDP Grup Salonu'ndan çıkan Genel Başkan Selahattin Demirtaş'la karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş, tokalaşarak, selamlaştı. Konuşmasının başında Taksim'de meydana gelen patlamaya değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörden çok çektiğini ve büyük bedeller ödediğini kaydetti. Barıştan ve kardeşlikten yana olanların teröre karşı birleştiğini, bir yürek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Ayırmak istediler ayrılmadık. Bölmek istediler bölünmedik. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız'' dedi. Terörün olmadığı, huzurlu bir ülke istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, teröre karşı ortak mücadelenin hep birlikte sürdürüleceğini vurguladı. Cumhuriyetin 87. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için İstanbul'a gittiğini ve Kadıköy'de düzenlenen halk yürüyüşüne katıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, buradan Türkiye'nin 81 iline huzur, barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verdiklerini belirtti. Verdikleri huzur, barış ve kardeşlik mesajının ''Ankara'da birilerini rahatsız ettiğini'' ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ne olmuş? Ben gitmişim Kadıköy'de yurttaşlarla buluşmuşum. Meğer o cumhurla buluşmak değilmiş. Neymiş cumhurla buluşmak? Daha başka yerlere gitmekmiş. Bizim oralara gitmediğimizi kim söyledi bunlara? Yani Kadıköy'de yaşayan insanlar bu ülkenin insanları değil mi? Onlar bu ülkenin halkı değil mi? Ben diyorum, bunlar bölücü. Bunların gizli gündemi var. Bunlar insanımıza düşman insanlar, insanımızı bölen insanlar. Biz 'huzur' diyoruz, onlar 'huzursuzluk olsun' diyorlar. Biz 'bölünmeyelim' diyoruz, onlar 'bölünelim' diyorlar. Bunu ancak asıl amaçlarına ulaşmak için gizli gündemleri olan siyasal anlayışlar yapar. AKP'nin hedefi budur. AKP kendi yurttaşına hizmet etmek için gelmiyor iktidara, devleti ele geçirmeye çalışıyor. Onun için diyorum gizli gündemleri var. İstediğiniz kadar gidin, tek bir Cumhuriyet Halk Partili kalıncaya kadar sizinle kararlılıkla mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Öyle çıkacaksınız 'yok cumhura gitmediler, yok şunu söylediler' cumhur başımızın üstündedir, her yurttaşımız başımızın üzerindedir. Biz onlar gibi insanları ayırmıyoruz. Kadıköy'deki de benim insanım Sultan Ahmet'teki de Esenler'deki de. Hakkari'deki de Bitlis'deki de Trabzondaki de benim başımın üzerindedir. Onlar onbinleri görünce rahatsız oldular. 'Efendim biz yüzde 42'yi araştırıyoruz siz neden yüzde 58'i merak etmiyorsunuz' Biz yüzde 100'ünü merak ediyoruz Sayın Başbakan sen hiç meraklanma.'' -''ONU DA CUMHURDAN SAYMIYOR''- 29 Ekim günü Kadıköy'deki yürüyüşün ardından sendikal faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilen taşeron temizlik işçisi Türkan Albayrak'ı, açlık grevini sürdürdüğü Paşabahçe Devlet Hastanesindeki çadırda ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Onu da cumhurdan saymıyor, çünkü o bir asgari ücretli'' dedi. Albayrak'ın haklı bir mücadele sürdürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, mücadelesinin tüm taşeron işçilere ve ''kendisini görmeyen sendika ağalarına'' örnek olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Sabah akşam AKP şakşakçılığı yapacaksınız, bedenini ölüme yatıran bir işçiyi görmeyeceksiniz, gözleriniz kör olacak... Bu mudur sizin sosyal devlet anlayışınız, bu mudur sizin cumhur anlayışınız? Buna karşı mücadele edeceğiz'' diye konuştu. -''SİZ KİM CUMHUR KİM''- Kılıçdaroğlu, Albayrak'ın sendika üyesi olduğu için işten atıldığını savunarak, şöyle konuştu: ''Bu cumhurun başına gelenlerden Sayın Başbakan acaba utanıyor mu? O kadıncağız çadırda, o soğukta bedenini açlık grevine yatırırken acaba vicdanı sızlıyor mu? Sen kendi çocuklarına beş yıldızlı otellerde düğün yaparken sıkılmadın da o çadırda yatan insanları görmezlikten gelmek seni sıkmıyor mu? Sormak istiyorum sendikalı olmak yasak mı bu ülkede? Bir de bunlar milleti kandırmak için anayasa bir hüküm daha eklediler, 'Bir sendika yetmez, işçi isterse birden fazla sendikaya üye olabilirmiş'.Bir sendikaya üye olanı kapının önüne koyuyorsun ya kadıncağız kazara iki sendikaya üye olsaydı ne olacaktı?'' 29 Ekim'de Paşabahçe'de cumhuru, hak arayan insanın başına neler geldiğini gördüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Efendim neymiş, Çankaya Köşkü'ne niye gitmemişiz? Sen gittin, ne oldu, boyun mu uzadı? Ben cumhura gittim, hak arayan işçi kadına gittim, elinden tuttum. Senin hakkını biz koruyacağız dedim. Sen mi iyi iş yaptın, ben mi iyi iş yaptım? Sen mi cumhura gittin, ben mi cumhura gittim?'' diye sürdürdü. AK Parti iktidarının kölelik düzenini dayattığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu düzenin CHP iktidarında yıkılıcağını da söyledi. ''Siz kim cumhur kim? Sizin işiniz, gücünüz cebinizi doldurmak'' diyen Kılıçdaroğlu, sayıları 2 milyonu bulan taşeron işçilere seslenerek, bu işçilerin CHP iktidarında kadroya ve özlük haklarına kavuşturulacağını söyledi.