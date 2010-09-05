-KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞAN'A "EVET" TEKLİFİ KONYA (A.A) - 05.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'e söylüyorum, sen adam gibi adamsan, verdiğin sözü tutuyorsan getir dokunulmazlıkları kaldır, ben de ''evet'' diyeceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, ''Konya'dayız, büyük Mevlana'nın kentinde, hoşgörünün kentindeyiz'' diyerek başladı. Konya'nın, CHP'nin en az oy aldığı kentlerden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun nedeninin Konyalılar değil, kendileri olduğunu ifade etti. Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün bilboardlarda ''evet'' yazdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bütün gazetelerde her gün tam sayfa ilan, neredeyse 1 aydır devam ediyor, o sayfaların bedeli kaç lira biliyor musunuz? Bir günlüğü, bir gazete 40 bin lira... Yazık değil mi bu paraya, milleti kandırmak için dünyanın parasını akıtıyorlar. Neymiş 'evet' oyu verecekmiş, niye versin evet oyu, demokrasi mi gelişecek, özgürlükler mi gelişecek? Şimdi düşünün herkesin cep telefonu dinleniyor, bunun adı mı demokrasi? Benim özel hayatım kalmadı. Bunu yapan iktidarın getirdiği anayasaya bakın, Konyalı iş adamlarına sesleniyorum, sanayicilere, esnaf ve sanatkara, çiftçiye, esnafa sesleniyorum. Bu anayasaya 'evet' çıkarsa, Adalet Bakanı ve Başbakan isterse bir gecede hepsinin evini bastırabilir, hapse tıkabilir ve siz şikayet edecek yer bulamazsınız. Çünkü bu anayasa vatandaşın hak aramak için Danıştaya başvurma hakkını elinden alıyor, Recep Bey bunu niye dürüstçe anlatmıyor?'' Başbakan Erdoğan'ın kendisine ''Bu CHP'nin genel başkanı millete konuşuyor ama anayasadan söz etmiyor'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Konya'dan sesleniyorum, yüreğin varsa adam gibi adamsan istediğin televizyon kanalında ve istediğin gazetecilerle çık karşıma bakalım. Şimdi ben soruyorum, Recep Bey benim karşıma çıkmaya cesaret edebilir mi? Çünkü benim karşıma çıkacak adamda mangal gibi yürek olması lazım. Milletin önüne çıkıyorsun her türlü numarayı çekiyorsun, bütün afişleri pankartları Türkiye'yi baştan sona 'evet' ile donatıyorsun, e ben senin deyiminle 'Gariban Memur Kemal Efendi'yim', neden çıkmıyorsun karşıma, çık da senin boyunun ölçüsünü aldırayım.'' ''Niye 'evet' diyeyim bana bir tane mantıklı gerekçe söyle'' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Mantıklı gerekçe söyle ben sana 'evet' vereceğim. Veriyor mu mantıklı bir gerekçe, veremez. Zaten, mantıklı gerekçe olsaydı benim karşıma çıkar, beraber televizyon ekranlarında tartışırdık. Millet de kararını verirdi, kim doğru söylüyor kim söylemiyor diye... Evet, dokunulmazlıklardan bir milletvekili niye korkar? Bir milletvekili ihaleye fesat karıştırmamışsa, kul hakkı yememişse, dokunulmazlıkların arkasına saklanmaz. Recep Bey'e söylüyorum, sen adam gibi adamsan, verdiğin sözü tutuyorsan getir dokunulmazlıkları kaldır, ben de ''evet'' diyeceğim.''