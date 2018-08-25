Kılıçdaroğlu'dan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahalesine tepki

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \'Cumartesi Anneleri\'nin 700\'üncü eylemine yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, \"Anneler adına üzgünüm. Biz onları anlamak zorundayız. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi, onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz, bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu gazeteci Baki Özilhan\'ın Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Baki Özilhan\'ın kızları Ceren ve Gözen ile yakınlarına \'başsağlığı\' dileğinde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Baki Bey, uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir meslektaşımızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyasının hem de bizim açımızdan büyük bir kayıp. Duayen bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Son derece üzgünüm\" dedi.

\'ANNELER ADINA ÜZGÜNÜM, ONLARI ANLAMAK ZORUNDAYIZ\'

İstanbul Beyoğlu\'nda \'Cumartesi Anneleri\'nin 700\'üncü eylemine yönelik polis müdahalesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Emin olun, haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. Bunlar anneler, ne istiyor? Bu anneler 700 haftadır çocuklarının mezarı nerede, onu soruyorlar. Bir anne için bundan daha büyük bir talep olabilir mi? Bu çocukların annelerini, eşlerini birileri katletmiş, öldürmüş. Yok şu anda. Anneler diyorlar ki \'Ya mezarını bulun bari, kemiklerini bize verin bari. Hiç değilse mezarının başına gidip bir dua okuyayım, çiçek koyayım\'. Bu anneler daha önce Başbakanlık döneminde Sayın Erdoğan ile de görüştüler. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu anneleri anlamak lazım. Anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi? Hepimizin annesi var. Anneler için evladın ne kadar değerli olduğunu bütün evlatlar bilir. Bu anneleri baskı kurmak, şiddet uygulamak, copla biber gazıyla bu anneleri perişan etmek. İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım ne gerekiyorsa. Hiçbirisi yok bunların. Emin olun yani. Son derece üzgünüm. Anneler adına üzgünüm. Biz onları anlamak zorundayız. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi, onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz, bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz. 700 haftadır bu annelerin hiçbiri kimsenin canını incitmedi. Kimseye bir fiske bile vurmadı. Çünkü bunlar anne. Bunların haklı talepleri var. Devletin varlığı niçin? Devlet neden vardır? Adaleti sağlamak için. Bunlar adalet istiyorlar. \'Bizim çocuklarımızı kim öldürdü?\' diye soruyorlar. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz, bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Dikta yönetimlerinde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna \'bir dikta yönetimi var\' demiyoruz. Bütün bu olaylar bütün dünyanın gözünde Türkiye\'nin itibarını sarsıyor.\"



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