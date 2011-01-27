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Politika

KILIÇDAROĞLU'DAN BÜYÜKERŞEN'E DAVET ANKARA (A.A)

27 Ocak 2011 17:36

-KILIÇDAROĞLU'DAN BÜYÜKERŞEN'E DAVET ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'den istifa eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, partilerine katılmasından memnunluk duyacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) yöneticileriyle Göksu Restoranda çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in partisinden istifa ettiği'' hatırlatılarak, ''CHP'ye katılıp katılmayacağının'' sorulması üzerine, ''Sayın Yılmaz Büyükerşen partimize katılırsa bundan memnunluk duyarız. Bütün sosyal demokratların tek çatısı var, en güçlü çatı Cumhuriyet Halk Partisi. Sosyal demokratları bu çatı altında beklemek bizim görevimiz'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''İstifası sonrası Yılmaz Büyükerşen'le bir görüşme yapıp yapmadığının'' sorulması üzerine'', bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

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