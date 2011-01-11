-KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kara pilot subayının şehit olması sebebiyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Gece eğitimi için uçuşa çıkan Havacılık Okul Komutanlığı'na ait bir helikopterin Ankara'da Tuluntaş Köyü yakınlarında düştüğünü ve 5 pilot subayın şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini'' belirterek, ''Helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşcı, Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Parla, Kara Pilot Üsteğmen Taner Erdoğan, Kara Pilot Üsteğmen Fikri Dilsiz ve Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül'e rahmet, aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.