T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 13:25

-KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kara pilot subayının şehit olması sebebiyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Gece eğitimi için uçuşa çıkan Havacılık Okul Komutanlığı'na ait bir helikopterin Ankara'da Tuluntaş Köyü yakınlarında düştüğünü ve 5 pilot subayın şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini'' belirterek, ''Helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşcı, Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Parla, Kara Pilot Üsteğmen Taner Erdoğan, Kara Pilot Üsteğmen Fikri Dilsiz ve Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül'e rahmet, aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24