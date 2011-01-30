-KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞBAKAN'A ÇAĞRI GİRESUN (A.A) - 30.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi, parlamentoyu sağlıklı çalıştırmaya davet ettiğini belirterek, ''Milletvekili özgürce düşüncelerini açıklamalı, önergelerini vermeli. AKP neden korkuyor?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Giresun'da FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünü ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'li milletvekillerinin TBMM Adalet Komisyonundan istifalarının ilk kez yaşanan bir durum olduğu ifade edilerek, ''Daha önce bir direniş çağrısı vardı. Ardından böyle bir tepki oldu. CHP'den başka bir tepki de bekleniyor mu?'' sorusunu yanıtlarken, baskıcı rejimlerin dünyanın her tarafında tepkiyle karşılanacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Herhangi bir AKP'li yurttaşım, benim şu söylediğime 'hayır' diyorsa, samimi söylüyorum ben gidip onunla görüşmek istiyorum. 'A' partisinden ya da 'b' partisinden milletvekili gelmiş Meclis'e, onun konuşması lazım. Siz onu konuşturmamak için her türlü yola başvuruyorsunuz. Ne yapacak bu arkadaşım? Nereye kadar sıkıştıracaksınız? Demokrasi diyorlar. Hangi demokrasi? Bir Başbakan düşünün, 'ağzı olan konuşuyor' diye laf ediyor. Ağız zaten konuşmak içindir. Sayın Başbakan'ın bundan haberi yok mu? Şimdi diyorlar ki 'ağzınıza bant çekin, Meclis'te sadece oturun, aylıklarınızı alın, hiçbir şeye itiraz etmeyin'. CHP olarak biz bunu kabul etmeyiz, içimize sindirmeyiz. Arkadaşların tepkisi... Uzun süre bu tepkinin olmamasını biz çok isterdik. Komisyonların çalışmasını isteriz. Bu ülkenin sorunları var. O sorunlara katkı vermek isteriz. Ama Sayın Başbakan 'benim parlamentoda gücüm var, çoğunluğum var, istediğimi yaparım' anlayışında. Bu anlayış yanlış. Umarım Sayın Başbakan da oturur, düşünür. Çağırır Adalet Komisyonu Başkanı'nı, der ki 'senin vicdanın rahat mı?'. Bir sorsun bakalım.'' Hiç kimsenin, milletvekilinin komisyonda konuşma ve önerge verme hakkını kısıtlayamayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, böyle bir yaklaşımın ne içtüzükte ne de Anayasa'da olduğunu ifade etti. -''AKP'YE GÖRE ANAYASA DİYE BİR ŞEY YOK Kİ''- CHP'li milletvekillerinin davranışına AK Parti'nin büyük bir ihtimalle tepki göstereceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Buradan söylüyorum; Sayın Başbakan da duysun. Kendi milletvekilleri parlamentoda olmadığı halde, varmış gibi sahte pusula gönderdiler. Nedir bu? Sayın Başbakan bir şey söyledi mi? Bunun kamuoyunda ve medyada tartışılmasını isterdik biz. Hangi milletvekilleri sahte oy pusulası gönderiyorlar? Üstelik sahte oy pusulasını gönderenlerden bazıları da Hacca gitmiş. Olacak iş değil. Sahtekarlık yaparak milletvekili aylığını almak hangi vicdana sığar? Onlara tepki göstermiyorsunuz, itiraz etmiyorsunuz. CHP milletvekili diyor ki komisyonda, 'ben bu tasarıya karşıyım, düşüncelerimi açıklamak istiyorum'. 'Hayır sen açıklama, konuşma'. Olur mu böyle anlayış. Dünyada böyle demokrasi var mı? Sayın Başbakan bizi Mersin'deki çiftçiye benzetti herhalde. 'Ben bağırırım, çağırırım, CHP ses çıkarmaz.' Biz milleti temsil ediyoruz.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece AK Parti milletvekillerini milletin temsilcisi gibi gördüğünü ileri süren Kılıçdaroğlu, ''O parlamentodaki 550 milletvekili de milleti temsil ediyor. Bazı milletvekilleri AKP'den oy almadıkları halde başkalarının oyuyla oraya gelmiş olanlardır. Sayın Başbakan'ı AKP'yi, parlamentoyu sağlıklı çalıştırmaya davet ediyorum. Parlamentoda düşünceler özgürce dile getirilmeli. Milletvekili özgürce düşüncelerini açıklamalı, önergelerini vermeli. AKP neden korkuyor?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li üyelerin istifasından sonra komisyonun toplanıp toplanamayacağı sorusuna karşılık, Anayasa'da parlamentodaki grupların komisyonda eşit ağırlıkta temsil edilmesine ilişkin hüküm bulunduğunu söyledi. CHP'lilerin istifasıyla bir grubun komisyonda yer almadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''Ama AKP'ye göre Anayasa diye bir şey yok ki. Onların söyledikleri anayasa. Onlar öyle kabul ediyorlar'' dedi. CHP lideri, Adalet Komisyonunun istifadan sonra çalıştığının, Danıştay ve Yargıtaya yeni daireler kurulmasına ilişkin tasarının komisyondan geçtiğinin hatırlatılması üzerine de ''Anayasa'ya aykırı. Ya Anayasa'nın o maddesini hiç görmeyeceksiniz. Eğer Anayasa'nın o maddesi duruyorsa, komisyonda baksınlar bakalım gruplar eşit ağırlıkta temsil ediliyor mu? CHP grubu yok orada. CHP grubunun olmadığı bir komisyon nasıl çalışacak? O zaman onlara bir görev düşüyor, Anayasa'nın o maddesini kaldırmaları. Bütün komisyonlar AKP grubundan oluşur diye bir madde getirirler, onu da referanduma sunarlar. Sonuç alırlarsa parlamenter sistemi bu hale, arzu ettikleri hale getirirler'' diye konuştu. Bu arada Kılıçdaroğlu, Giresun'un Espiye ilçesinde partisinin kadın kollarınca düzenlenen sünnet şölenine katıldı, daha sonra Giresun Sebze-Meyve Hali'nde çalışan vatandaşlarla yemek yedi. Kılıçdaroğlu, FİSKOBİRLİK ziyaretinin ardından ise Fatih Caddesi'nde bir süre yürüyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.