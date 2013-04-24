Kılıçdaroğlu'dan rest: Kuralları ihlal eden bedelini öder

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın Grup Disiplin Kurulu'na sevkini, “Hiç kimsenin tüzüğü, kuralları ihlal etme hakkı da özgürlüğü de yoktur. Kuralları ihlal eden bedelini öder. Demokrasilerde böyledir” diye değerlendirdi.

CHP lideri, 23 Nisan resepsiyonuna, Grup başkanvekili Emine Ülker Tarhan, İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda milletvekilli ile geldi. Basın mensupları Mayıs ayında yapılacak MYK değişikliğini sordu. “ MYK'da değişikliği sizden duyuyorum. Ben de merak ediyorum, kim değişikliği yapacak diye. Yok öyle bir şey “ diyen Kılıçdaroğlu, Gülseren Onanç'dan boşalan koltuğa kimin, ne zaman oturacağı konusunda yanıt vermedi.