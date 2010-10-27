-KILIÇDAROĞLU: ''CUMHURBAŞKANI'NA KARŞI ÖNYARGIMIZ YOK'' ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti vardır, o davete isteyen katılır, istemeyen katılmaz. Ne böyle bir önyargımız var, ne de sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir önyargı besliyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tüzük değişikliğine ilişkin CHP'ye uyarı yazısı gönderdiği hatırlatılarak, bu konudaki tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hukuk devletiyiz, eğer bir yazı gelmişse gereğini yapacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, kurultaya gidilip gidilmeyeceği sorusuna da ''Eğer yazı böyle ise kurultaya gideriz. Yazı öyle değilse yazının gereği ne ise onu yaparız. Sonuçta hukuk kuralları içinde gereği ne ise yerine getirilecektir'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin, ''Daha önce kurultaya gidilebileceği'' yönünde açıklamaları olduğunu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazısında da 15 gün içinde tüzüğün yürürlüğe konulmasının istediğinin hatırlatması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Biz de tüzüğü uygulamaya koyarız, bu kadar basit'' dedi. Kılıçdaroğlu, herhangi bir karar verilmeden önce yazıyı görmesinin gerektiğini de vurguladı. -RESEPSİYON TARTIŞMALARI- Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Resepsiyonu niye bu kadar büyütüyorsunuz arkadaşlar. CHP grubunu serbest bıraktık arzu eden arkadaşlar katılır arzu etmeyenler katılmaz. Sonuçta o kadar büyük bir iş değil ki bu. Bu ülkede yoksulluk var, açlık var. Bu ülkede bir sürü sorun var. Asıl sorunlar onlar ben resepsiyona gitsem ne olur gitmesem ne olur. Parti serbest, isteyen gider istemeyen gitmez. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti vardır, o davete isteyen katılır, istemeyen katılmaz. Ne böyle bir ön yargımız var ne de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir ön yargı besliyoruz. Dolayısıyla bir resepsiyondur. Törene katılacağız ama durum olur, koşullar olur gider katılırız ya da katılmayız. Sınırlama söz konusu değil, arzu eden milletvekillerimiz giderler, katılırlar. Yani böyle bir boykot havamız da söz konusu değil aslında, böyle bir düşüncemiz de yok.'' Kılıçdaroğlu, başörtüsü düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığının ifade edilmesi üzerine ise ''Onu siz önce Sayın Başbakan'a bir sorun bakalım. Benim sorduğum iki soru vardı, önce onlara bir yanıt versin Sayın Başbakan'' dedi. -CHP'DEKİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ- CHP, 2008 yılında gerçekleştirdiği tüzük kurultayında tüzük değişikliğine gitmiş ve değişiklik ile 20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nun yapısı değiştirilmişti. Yeni yapıda Merkez Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluk alanları belirlenen 13 genel başkan Yardımcısı ile bir genel sekreterden oluşuyordu. Tüzük değişikliğinin yürürlük tarihi ise Parti Meclisi kararına bırakılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği bu yılın Mayıs ayında yapılan 14. Olağanüstü Kurultay'da ise tüzük değişikliğinin yürürlük tarihi ertelenmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazı ile 2008 yılında yapılan tüzük değişikliğinin yürürlükte olduğunu, buna göre uygulama yapılması gerektiğini bildirdi.