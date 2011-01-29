-KILIÇDAROĞLU: ''BUNLAR FINDIK KURDU'' ÜNYE (A.A) - 29.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan dertlerine derman olamayan AK Parti iktidarından hesap sormalarını isteyerek, ''Bunlar fındık kurdu. 12 Haziran geliyor ve ilaçlayacaksınız, o kurdu fındıktan dışarı atacaksınız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Ünye ilçesinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. CHP'nin birilerinin değil, halkın iktidarını kurmak için yola çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, partisinin alın terinden, çalışandan, üretenden yana bir parti olduğunu vurguladı. İşsizliğin olduğu yerde huzurun olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının ülkede giderek artan işsizliğe çözüm üretmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, iktidarın çözüm üretmek yerine Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik planlar anlattığını ifade ederek, ''Ünye'de, Ordu'da, Fatsa'da sen işsize iş buldun mu? Tutturmuşsun 2023 yılı. Bu adam ne yapacak açlıktan ölecek mi? Bunların iktidarı insanların açlıktan öldüğü iktidardı'' dedi. CHP'nin işsizlikle, yoksullukla ilgilendiğini, vatandaşın etnik kimliğiyle ilgilenmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bizi ayırıyorlar, bizi bölüyorlar. Ayrılmayalım, bölünmeyelim. Birlik olalım, yolumuza devam edelim. Bu güzel coğrafya hepimize yeter'' şeklinde konuştu. -''İSTİYORSAN BÜTÜN BAKANLAR KURULU GELSİN''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin projelerine ilişkin ''kaynağı nereden bulacaklar?'' sorusunu sorduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan ben kaynağı bulurum. Ben devlet yönetiminde bulundum. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden sonra en büyük bütçeyi 7 yıl yönettim. Allah'a çok şükür, bir Allah'ın kulu çıkıp 'yolsuzluk yaptın' demedi. 73 milyon vergi ödüyor Recep Bey. Bu paralar nereye gidiyor? 'Kaynak yok, kaynak yok'... Bu paralar nereye gidiyor? Sen oğluna gemi alacaksın, ona kaynak var, emeklinin İntibak Yasası çıksın, ona kaynak yok. Emekliden bir istirhamım, bir beklentim var. Senin haklarını savunan kişi benim, bana destek vermek de emeklinin görevidir.'' Kılıçdaroğlu, demokrasilerde en büyük gücün halk olduğunu, halkın bu gücünün farkına varması gerektiğini de söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının Türkiye'de işsizliğin arttığını gösterdiğini, iktidarın ise ekonomik büyümeden bahsettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, CHP'nin ekonomik sorunların çözümü için projelerinin hazır olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Biz çalmayacağız, çaldırmayacağız. Halkın parasını halk için kullanacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan'a yönelik canlı yayında tartışma davetini yineleyen Kılıçdaroğlu, ''İstiyorsa bütün Bakanlar Kurulu gelsin. İstedikleri soruyu sorsunlar, ben cevap vereceğim. Ama benim de bir şartım var. Ben de onlara soru soracağım cevap verecekler'' ifadesini kullandı. Kadınları ve gençleri de siyasete aktif katılmaya çağıran Kılıdaroğlu, sözlerini tamamlarken meydanda bulunan AK Parti İlçe binasındaki partililere dönerek, ''Orada bizi dinleyen arkadaşlara da selam gönderiyorum'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Çarşamba Havaalanından Ünye'ye gelişi sırasında da bir kahvehanede durarak, vatandaşlarla sohbet etti. -''BUNLAR FINDIK KURDU''- Kılıçdaroğlu, Fatsa'da da parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi. Fındık üreticisinin alın terinin hakkını alamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de fındığın bedelinin bile üretici tarafından belirlenemediğini savundu. CHP'nin alın terinin karşılığını vermeye hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Çünkü biz halktan yanayız'' dedi. Vatandaşlardan dertlerine derman olamayan AK Parti iktidarından hesap sormalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Bunlar fındık kurdu. 12 Haziran geliyor ve ilaçlayacaksınız, o kurdu fındıktan dışarı atacaksınız'' diye konuştu. Samsun'un bir ilçesinde 2.5 aylık bir bebeğin maddi sıkıntı nedeniyle açlıktan öldüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, ''Bu ayıp kimin? Bu ayıbı temizleyeceğiz, bu ayıbı temizlemek için sizlerden yetki istiyorum'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, sözlerini tamamlarken ''haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kurmak için destek istiyorum'' dedi.