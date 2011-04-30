-KILIÇDAROĞLU: ''BENİM DE BİR GEMİCİĞİM VAR'' TEKİRDAĞ (A.A) - 30.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Ereğlisi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet İnci'nin gemi maketi hediye etmesi üzerine, ''Kimse itiraz etmesin. Artık benim de bir gemiciğim var'' dedi. Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, belediye tarafından ilçe limanında verilen kahvaltıya katıldı. Kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada, ilçeyle ilgili sorunların kendisine aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunların çözüm yollarını bildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Marmaraereğlisi'nden bir Ro-Ro seferiyle İstanbul'un trafiğini, kamyon-TIR trafiğini hafifletmek mümkün. Bunun projesi de yapıldı. Ama ortada bir sorun var. Denize asfalt dökemezsiniz. Denize asfalt dökmeniz lazım ki birisi para kazansın. Yani birisine rant aktarılsın. Trafik lambasını denize koyamazsın. Trafik polisi de olmayacak. Dolayısıyla, rantı değil halkı düşüneceksiniz. Bu iktidar halkı düşünür mü? İktidarın işi cep işi. Onlar ceplerini düşünürler. Biz de halkı düşünüyoruz. Umuyorum daha sonra görüşeceğiz, bu işi sadece sabah kahvaltısıyla götürmeyeceğiz. İnşallah başbakan olarak da geleceğim.'' Konuşmanın ardından, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Kılıçdaroğlu'na günün anısı için plaket verdi. Ardından, Marmara Ereğlisi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet İnci, Kılıçdaroğlu'na bir gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, gemi maketini kabul ettikten sonra, ''Kimse itiraz etmesin. Artık benim de bir gemiciğim var'' dedi. Ardından, halka selamlaşan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan ayrıldı.