Kılıçdaroğlu:Başarısız olursak hadi bize eyvallah

T24 - 2011'deki seçimlerde başarı gelmezse 'hadi bize eyvallah' diyerek görevden ayrılacaklarını söyleyen CHP lideri, başarı kriterini de iktidar olmak şeklinde ortaya koydu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan, gündemin sıcak konusu WikiLeaks'in ifşa ettiği belgeler ve 2011'deki seçimlerle ilgili açıklamalar geldi.



Bursa'daki 3 yerel televizyonun Setbaşı'ndaki Mahfel Çay Bahçesi'nden yaptığı ortak canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bir itirafta bulunduğunu da ileri sürdü.



Programda ağırlıklı olarak WikiLeaks'in açıkladığı belgeler ele alınırken, CHP liderinden seçimlere yönelik iddialı açıklamalar geldi.





'HADİ BİZE EYVALLAH'



Kılıçdaroğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başarısız olmaları halinde, ''hadi bize eyvallah'' diyerek görevi daha iyi yapacak kişiye teslim edeceklerini söyledi.



''Sizce CHP için yüzde 30-32 oy almak başarı mıdır'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Yüzde 30-32 az değil. Ama başarının kıstası nedir, iktidar olmak. Hele tek başına iktidar olmuşsanız, başarıyı yakalamışsınız demektir'' yanıtını verdi.





'DAVA AÇSIN'



CHP lideri, Wikileaks adlı internet sitesinde yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'deki bir bankada 8 ayrı hesabının olduğuna ilişkin iddialara ilişkin olarak, ''Bekliyoruz, sayın başbakan ABD aleyhine tazminat davası açsın.



Uluslararası arenaya taşısın bunları. Biz de sayın başbakana destek verelim; evet diyelim; 'siz bizim Başbakanımız hakkında nasıl böyle bir iddiada bulunursunuz' diye söyleyelim'' dedi.



''Başbakan Erdoğan'ın ABD'ye kızamadığını, bunun yerine muhalefete saldırdığını, gazetelerin bunu niye yazdığını sorguladığını'' belirten Kılıçdaroğlu, ''Sayın başbakanın şu gerçeği bilmesi lazım; eğer bir ülkenin yetkilisi görev yaptığı ülkedeki başbakanın 'İsviçre'deki bir bankada 8 ayrı hesabı var' diyorsa bu dünyanın her yerinde haberdir. Bu belgeler niye bütün dünyada bomba gibi karşılandı. Yoksa ne haber olmasa ne gazetelerde yer alır, ne de biz kalkar bir şey söyleriz. Başbakanın anlayamadığı nokta bu.





'BAŞBAKANA DESTEK VERELİM'



Şimdi başbakana önerim; bu belgelere itirazın mı var, belgeler doğru mu, değil. Söyledin, doğru değil. Yapacağın çok basit. Bu iddiayı sizlerden herhangi biriniz veya ben elimde hiçbir belge olmaksızın söyleseydim, sayın başbakan hemen ertesi gün hem ceza mahkemesine, hem tazminat için Sulh Ceza Mahkemesine veya Asliye Ceza mahkemelerine dava açardı, en yüksek tazminatları ister ve alırdı.



Bekliyoruz, sayın başbakan ABD aleyhine tazminat davası açsın, uluslararası arenaya taşısın bunları. Biz de sayın başbakana destek verelim; evet diyelim; 'siz bizim başbakanımız hakkında nasıl böyle bir iddiada bulunursunuz' diye söyleyelim. Bunu yapacak mı sayın başbakan, bekliyoruz, kamuoyunu tatmin edecek açıklama istiyoruz biz'' şeklinde konuştu.





'BAŞBAKAN İTİRAF ETTİ!



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze olayını anlatırken Ergenekon davasına gönderme yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Ama burada önemli bir şey var, sayın başbakanın itirafı var. Umarım medya bunu gözardı etmez. Sayın başbakan bu olayı anlatırken; kendisiyle ilgili, yanlış hatırlamıyorsam, 'İftira atanlar Ergenekon'dadırlar, onlar Ergenekon dolayısıyla yargılanıyorlar' dedi.



Demek darbeyle ilgili değil, başka bir nedenden dolayı içerdeler. Başbakana karşı oldukları için içerdeler. Çok önemli bir itiraf. Sayın başbakana kim karşı çıkarsa, aynen paketleyip Ergenekon içinde Silivri'de içeri atabiliyorsunuz'' diye konuştu.





