Kılıçdaroğlu: Anamuhalefet gömleği dar geliyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Artık anamuhalefet gömleği bize dar geliyor, inatla, inançla iktidara kilitlenmek zorundayız'' dedi.





Kılıçdaroğlu, İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve kendilerinin önemli bir referandum süreci yaşadığını söyledi. Sonucun kendileri açısından beklenen bir sonuç olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Direndik, önemli sonuçlar elde ettik. Sizler çalıştınız, bizler çalıştık, gönüllü yurttaşları çalıştı, bu ülkenin aydınlık yurtsever insanları, korkmayan insanları çalıştı, hep beraber çalıştık. Elde ettiğimiz sonuç beklediğimiz değildi ama bir şeyi unutmayacağız, yüzde 58'lik sonucu il il tahlil edeceğiz. Çünkü biz haklıyız haklılığımızı il il, köy köy dolaşıp her ortamda anlatmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.







Güçler ayrılığı ilkesinin sağlıklı bir zemine oturması, laik, demokratik bir Türkiye istediklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Valilere, kaymakamlara, şantaja rağmen güzel bir çalışma yaptınız. Önemli olan zoru başarmaktır. Yüzde 42'lik oy bize şunu gösterdi; artık anamuhalefet gömleği bize dar geliyor, inatla, inançla iktidara kilitlenmek zorundayız. Bizim gizli gündemimiz yok, birileri 'demokrasi, hak, özgürlük' diyor onların gizli gündemleri var. Biz haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, çünkü o yolun sonunda iktidar var. Bekleyerek zaman kaybetme lüksümüz yok. Kavga etme lüksümüz yok. Biz inançla, inatla, dirençle, iktidara kilitlenmek zorundayız. İster Hakkari'de, ister Bingöl'de ister Tunceli'de ister Edirne'de, Türkiye'nin her ilinde iktidara kilitleneceğiz. Her yerde yurttaşa 'sorunların çözümü CHP'dedir' diyeceğiz. Var olan sorunlar çözülmüyorsa bu sorunlara yenileri ekleniyorsa demek ki var olan iktidar sorunları çözmeye talip değildir. Yurttaşlara ısrarla şunu da söyleyeceğiz; 'anayasanın değişmez ilkelerinden olan laik, demokratik, sosyal hukuk devletinde yok olan asıl tehlikede olan sosyal devlettir'. Yoksulluğun olduğu yerde birey, özgür iradesini kullanamaz. Yoksulluğu gidermek, tarihe gömmek CHP'nin boynunun borcudur.''







''Tek dayanağımız halktır ve halkla beraber yürüyeceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi inancından, kılık kıyafetinden, etnik kimliğinden dolayı ötekileştirmeyeceklerini söyledi. İktidar olmanın yolunun, halkın tamamını kucaklamaktan geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin tüm vatandaşları kucaklayacağını söyledi. Bu inançla yollarına devam edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, 'burası bize oy vermez buraya gitmeyelim' anlayışında olmayacaklarını kaydetti. Yalova'da kendilerine bir tek oyun çıkmadığı köye gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bunun sonucunu da referandumda aldığını söyledi.







İl başkanlarından köy köy gezmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, ''Gittiğiniz zaman sonuç alıyorsunuz, çünkü bizim gizli gündemimiz yok, millete karşı takiye uygulamıyoruz'' dedi.







''Oturma lüksünüz yok"





Anamuhalefet gömleğinin kendilerine dar geldiği sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, il başkanlarından başkanlık makamında oturmamalarını, halkla buluşmalarını istedi.





Kılıçdaroğlu, iktidar olarak Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine taşımanın nasıl olacağını herkese göstermek zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Birilerini sürekli yoksul kılarak, onları muhtaç kılarak, kendi arka bahçesine dönüştüren bir siyasal anlayışı halka anlatmak durumundayız, herkese anlatmak durumundayız, yola böyle çıkarsak sonuç alırız. Halkın sağduyusuna güveneceğiz. Halkla konuşurken kararlı konuşacağız. Yurttaş baktığı zaman 'evet bunlar bu sorunu çözerler' diyecek. Onun için CHP il başkanlarının il başkanlığında oturma lüksü yoktur. Kahvede oturacak, lokantada oturacak, tarlaya gidecek, fabrikaya gidecek, sivil toplum örgütlerine gidecek, bize karşı duranlara gidecek ve onlara biz kendimizi anlatacağız. CHP'yi birlerinin anlattığı gibi algılamasınlar. Biz anlatacağız. Bakın Avrupa Birliğine gittim, Almanya'ya gittim. CHP'yi farklı anlatıyorlardı, 'CHP statükocu, her şeye karşı' tam tersi, ruhunda devrimcilik yatan bir partinin statükocu olma şansı var mıdır? Biz değişimden, dönüşümden yanayız; toplumu ileriye götürmek için, demokrasiyi daha da ileriye götürmek için.'' Yapılan anayasa değişikliğiyle 12 Eylül Anayasası'nda verilen hakları bile ellerinden aldığını savunan Kılıçdaroğlu, ''AB yetkililerine de söyledim, verilen bir hakkın alınması nerede hangi kitapta reform olarak algılanıyor. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir demokrasiye kim reform diyebilir. Bunu yüksek sesle söyledim. Bakın tabloyu değiştirdim orada. Eğer biz AB'de tabloyu değiştirebiliyorsak, Türkiye'de değiştiririz'' diye konuştu.







Bu tabloyu beraber değiştireceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, ''9 köyden de kovsalar 10'uncu köye giderek doğruları anlatmayı sürdüreceklerini'' söyledi.







Kılıçdaroğlu, doğruları anlatırken, inançlara ve kimliklere saygılı olacaklarını belirterek, bunları siyasete malzeme yapmayacaklarını söyledi.





Türkiye'de herkesin telefonlarının dinlendiği bir rejimi yaşadıklarını ileri süren Kılıçdaroğlu, bu durumu, vatandaşlarda oluşan kaygıları, Avrupa gezisi sırasında da anlattığını bildirdi. AB yetkililerine ''Bu kaygılara yol açan iktidara siz reformcu iktidar' diyorsunuz dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Reform anlayışınız buysa biz bu reforma karşıyız. Bir korku toplumu yarattılar. Unutmayın yüzde 42'lik oy korku toplumuna direnenlerin oyudur. Bütün baskılara şantaja rağmen direndiler'' dedi.







Yüzde 58'lik oy oranına saygı duyduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, bu oyları verenlere de doğruları anlatmayı sürdüreceklerini kaydetti. CHP'yi çınara benzeten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Çınardır kökleri var, çınardır demokr







asinin temeli bu partinin köklerinde var. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini, toplumun herkesimine götüren bir partidir CHP ama CHP aynı zamanda bir filizdir. Yeni düşünceler bu çınarda filizlenir, çağdaş görüşler, düşünceler bu çınarda filizlenir. Onun için bu çınarı büyüteceğiz, filizler çoğalacak. Filizlerin çoğalmasından korkmayacağız...''