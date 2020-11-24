Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mademki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Mademki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın?" diye sordu.

"Zeycan Yedigöl 39 yıldır aradığı evladına hasret toprağa verildi"

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi unutamıyorum. Bir anne çocuğunu bulamazsa, 39 yıldır hasretini çektiği evladını bulamayan bir annenin dramını unutamıyorum. Zeycan Yedigöl. 10 Nisan 1981 gündür evladı alındı, 39 yıldır mezarını arıyor. Kendisi hayata gözlerini kapadı. Bir anne evladına hasret toprağa verildi. Demokrasinin olduğu bir ülkede bunlar olur mu?" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa tahammül etmeyiz. O haksızlığı gidermek bizim görevimizdir. Adaleti sağlayacak olanlar hâkimlerdir. Sadece hukuku değil, vicdanının da sesini dinlemelidir. Adalet önce vicdanında, ahlakında, düşüncesinde olmalıdır. Bostancı-Dudullu metro hattında iki işçi yaşamını yitirmişti. Ailelerini ziyaret etmiştik, davalarını izledik. Dün tarihi bir karar çıktı. Beşli çete diye tabir ettiğimiz grubun yaptığı metro inşaatında bu firmaların yetkilileri ertelenmeksizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Adalet bir şekliyle yerini buluyor. Her şeye karşı bu memlekette hâkimler var." diye konuştu.

" Almanya ve İtalya'yı şiddetle kınıyoruz"

Kılıçdaroğlu, "Devlet dediğiniz kurumun temeli adalettir. Adaleti sağlayacak olan kurumlardır. Bir vali devlet adına konuşabilir, devleti temsil eder çünkü. Vali sıcak siyasetin içine girmez, devlet adamı gibi konuşur, herkese eşit mesafede davranır. Vali taraf tutuyorsa, bazı insanları azarlıyorsa bu olmaz. Valilik makamı sıradan bir makam değildir. Bu girişi şunun için yaptım: Diyarbakır Valisi işsizlikle ilgili açıklama yapıyor, iş var beğenilmiyor diyor. Dünya kadar işsiz var, yüzbinler işsiz, onbinler yatağa aç giriyor. Hak arayanların önüne baraj kuruyorlar. Türk gemimiz usulsüz bir şekilde arandı. Ne oluyor arkadaş ne oluyor? Benzeri İsrail’de olmuştu. Açtıkları davadan vazgeçtiler. AK Partili kardeşlerim ne düşünüyor? Almanya ve İtalya'yı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Eğitim bu kadar önemliyken, eğitimimiz gerçekten millî mi?"

Kılıçdaroğlu, "Bir ulusun, milletin en güçlü kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Petrolü olan ülkeleri görüyorsunuz, yetişmiş insan gücü olmadığı için büyüyemiyorlar. Yetişmiş insan gücünü yetiştirenler öğretmenler. Öğretmenler dünyanın bütün saygın ülkelerinde el üstünde tutulurlar. Öğretmenler sadece çocukları yetiştirmezler, toplumun kanaat önderleridir. Öğretmen aynı zamanda hiçbir mesleğe nasip olmayan güven timsalidir. Bizim aydınlanmamızın kaynağı öğretmen. Biz hep Türkiye’nin 5 temel sorunundan bahsederiz. Bunlardan birisi eğitim. Bir ülke dünyada söz sahibi olmak istiyorsa eğitime önem vermek zorunda. İktidar partisinin dahi yapmadığı bir şeyi biz yaptık, Finlandiya’da eğitim reformu yapan bakanı davet ettik, konuştuk. Eğitim bu kadar önemliyken, eğitimimiz gerçekten millî mi? Evrensel değerlerle uyum içinde mi?" ifadesini kullandı.

"Öğretmenler gününde öğretmenlerin dertleriyle uğraşıyoruz"

Kılıçdaroğlu, "Eğitim politikasını belirleyenler eğitimin önemini biliyor mu acaba. Yedi bakan değişti. En temel düzenlemeyi 5 AK Partili milletvekili tarafından verildi. Hiçbirisi öğretmen değildi. AK Partili annelere söylüyorum; ‘Senin çocuğunu 18 yıldır denek olarak kullanıldı.’ Biz bunu düzelteceğiz. Öğretmene cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren büyük önem verilmiştir. 1924 yılında çıkarılan kanunda öğretmenler devlet protokolünde yer alıyor. Şimdi bakın. 24 Kasım bugün, öğretmenler sevinmesi gerek mi? Öğretmenler gününde öğretmenlerin dertleriyle uğraşıyoruz, geldiğimiz nokta budur. Devlette liyakat çökünce eğitimi yönlendirmek için belli yerlere getirildi. Eğitim sistemimiz bir sorun yumağının içinde." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Öğretmenler geçinemiyor. Öğretmenin sanatı, kültürü, bilim dergilerini, kitapları okuması lazım, hangi parayla. Sözde bir FATİH projesi yapmışlardı. Öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verilecekti, vermediler, nereye gitti paralar?

"Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor"

Bugün yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Sayıştay’ın raporu yeni çıktı. 138 bin 393 öğretmen eksiği var, dışarıda da atama bekleyen öğretmenler var. ‘3600 ek gösterge’ vereceğiz dedi en yetkili kişi. Verilmedi, emekliliği gelmiş öğretmenler 3600 ek göstergeyi bekliyor. Köy okullarının açılması gerek, taşımalı eğitime son verilmeli. Yazık günah değil mi bu çocuklara, öğretmen var okul var. Neden açılmıyor? Bir sınıfta 50-60 öğrenci var, bunlara son verilmesi lazım. Doktora yapıp çekirdek satan, pazarda çalışan, kâğıt toplayan atama bekleyen öğretmenler var. Üniversiteyi bitirdikten sonra kâğıt toplayıp geçinen öğretmenin dramını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bütün bunların tamamı bir siyasi tercih. Parayı eğitime mi harcayacaksın, Londra tefecilere vereceksin?

Eğitim için 5 öneri

Biz neler yapacağız?

1-Öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız.

Öğretmenler için de bağımsız bir kanun çıkaracağız. Öğretmeni toplumda en saygın konuma getireceğiz.



2- Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırın altında maaş almayacak. Bir öğretmeni yoksulluğa mahkûm ederseniz ondan verim alamazsınız.

3- Eğitim yatırımları için özel yasal düzenlemesi yapacağız. Okullarda ikili eğitim var. Para yok okullar yapılamıyor.

4-Köy okulları yeniden açılacak.

5- Eğitimin bütün bileşenleriyle oluşturulacak bir politika ile eğitim üretime dönük olacak. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Her okulun kendi bütçesi olacak, okul aile birliği yönetimi güçlendirilecek.

"Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem"

Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere neden ikramiye vermezler? Bayram gününde sizin sevinmeye hakkınız yok mu? Bütçede para var, siyasi tercih… Bunları iktidar yapamaz, iradesi yok. İradesi birilerinin ipoteği altında. Londra’daki tefecilerin, faiz lobilerinin ipoteği altında.

"Adalet ve ekonomi reformu yapamazsınız, böyle bir irade yok"

Beş tane maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir iktidar Türkiye’nin sorunlarını çözebilir mi? Adalet ve ekonomi reformu yapamazsınız, böyle bir irade yok. Covid’i terbiye ettiler herhalde, belirli saatlerde geziyor.

Bilim Kurulu’na eleştiri: Aranızda bir sözcü seçemediniz, Erdoğan Bilim Kurulu Üyesi mi?

Aranızda bir sözcü seçip ‘Şu önlemler alınmalı’ demediniz, siyasi iktidar size izin vermedi. Bir sözcü seçemediniz aranızda ya. Erdoğan Bilim Kurulu Üyesi mi? Yalan söyleyen devletin itibarı olur mu? Gerçek ölümleri gizleyip göstermelik rakamları açıklarsanız dünya size inanmaz.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Ekonomiyi de deneme ve sınamayla götürüyorlar. Geçen hafta faiz lobileri istediğini Merkez Bankası'nın faiz yükselteceğini söylemiştim. Yükselttiler. Erdoğan, 'Ülkemiz şahlanış dönemine giriyoruz' demişti, meğer tefeciler için söylüyormuş. Faiz arttı. Bütün bunların tamamı devletin yönetilmediğini gösteriyor. Çaktırmadan kredi kartı faizlerini de yükselttiler.

"128 milyar doları kime ve nereye sattın?"

Kredi kartını Erdoğan mı kullanıyor? Esnaf, öğretmen, işçi kullanıyor. Mademki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın? Benim bildiğim manav, kasap, taksici, işsiz, emekli almadı. Kime sattın. Eğer faizi arttıracaksan neden Merkez Bankası Başkanı hakaretlerle görevden aldın? 20 gün ekonomi pik yaptı derken şimdi dip yaptı. Neden acı reçete diyorsun? 20 gün önce faiz baronları karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini söylüyordun şimdi ne oldu?

"Reform açıklaması bir itiraf"

Türkiye çok hızlı büyüyor, Batı bizi kıskanıyor. Sevsinler. Buldukları reçeteyi biliyorsunuz. Askıda ekmek, acı reçete, etsiz köfte tarifi başlamış galiba. 128 milyar doları kime sattılar, grup başkanvekillerimiz soru önergesi verecekler TBMM’ye. Bir siyasi iktidar 18 yıl sonra adalet ve ekonomide reform yapacağım diyorsa, bu bir itiraftır. Yapamazlar böyle bir iradeleri yok. İradeleri ipotek altında.

Bahçeli'ye dokunulmazlık yanıtı: Kaldırmazsanız vatan hainisiniz, namertsiniz

Açıklama yapmışlar, ‘Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız’ diye, eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım. Bir canım var, memleketime, vatanıma, bayrağıma feda olsun."