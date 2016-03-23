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Kılıçdaroğlu: Zarrab acaba şimdi önüne yatacak bakan bulabilecek mi?

"Reza Zarrab Türkiye'de hayırsever, Amerika’da 75 yıl hapsi istenen bir iş adamı!"

23 Mart 2016 21:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve ABD'de tutuklanan Reza Zarrab'la ilgili "Zarrab acaba şimdi önüne yatacak Bakan bulabilecek mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı mesajda "Reza Zarrab Türkiye'de hayırsever, Amerika’da 75 yıl hapsi istenen bir iş adamı! Zarrab acaba şimdi önüne yatacak Bakan bulabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet şöyle:

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