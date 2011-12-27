-Kılıçdaroğlu: ''Zam düzenlemesi veto ederse mutlu oluruz'' TBMM (A.A) - 27.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, milletvekili emekli aylıklarına zam yapan düzenlemeyi veto etmesi halinde ''mutlu olacaklarını'' söyledi. Kılıçdaroğlu, bugünkü çalışmalarını TBMM'deki makamında sürdürdü. TBMM'den ayrılırken, ''Cumhurbaşkanı'ndan, maaş düzenlemesine ilişkin yasaya yönelik veto bekliyor musunuz?'' yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, ''Mutlu oluruz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, Gül ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu da ''Mutlu oluruz'' diye yanıtladı.