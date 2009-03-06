Kılıçdaroğlu: Yüzde 40 veya üzeri oy alırım

CHP’nin İstanbul Adayı Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde yüzde 40 veya üzerinde oy alacağını düşündüğünü söyledi.



Kılıçdaroğlu, Aydın Üniversitesi'nin Sefaköy’deki yerleşkesinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, İstanbul’u dünyanın önde gelen metropolleri arasına sokmak için çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi.



Kentin en büyük sorunlarından biri olan ulaşımın tek çözümünün metro olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Geçen yüzyılda metro gündemimizde ancak bugüne kadar yapılan metronun toplam uzunluğu 12,5 kilometredir. Biz 5 yılda 80 kilometre metro hattı kurarak ulaşımda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Böylece halkımız akaryakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacaktır" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel kenti olarak nitelendirdiği İstanbul’a gelen turist sayısını artırmak için tarihi yapıları restore edeceklerini, depolarda saklanan tarihi eserleri özel sektörle iş birliği yaparak kuracakları müzelerde sergileyeceklerini kaydetti.



İstanbul’da büyük kongre merkezleri kurarak, kenti kongre turizminde dünyanın önde gelen şehirleri arasına sokacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, sadece yayalara ait meydanlarda ise gençlerin gönüllerince eğlenip kutlama yapabileceklerini belirtti.



Kemal Kılıçdaroğlu, kentte 25 yıldır yaşayıp da boğazı görmeyen, sinemaya gitmeyen insanların olduğuna işaret ederek, kenti kent yapan unsurun, kent kültürünün toplumun tüm katmanlarına yayılması olduğunu, kendilerinin de bunu başaracaklarını savundu.



'Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok '



Konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk dosyaları açıkladınız. Bunları neden yargıya teslim etmiyorsunuz? Bağımsız Türk yargısına güvenmiyor musunuz?" sorusuna, "Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok. Yargı bağımsızlığına inanan var mı aranızda? Bunu ben söylemiyorum, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği (AB) ilerleme raporları, uluslararası kuruluşlar söylüyor" yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, "Ankara’dan neden aday olmadığı" ile ilgili soruya ise Ankara’da daha önce belediye başkanlığı yapan Karayalçın’ın kent için önemli bir marka olduğunu belirterek, kamuoyu yoklamaları sonucunda ise İstanbul’dan aday yapıldığını kaydetti.



Öğrencilere yönelik projeleriyle ilgili soruya da Kılıçdaroğlu, kentteki öğrenci yurtlarının artırılması için önemli çalışmalar yapacaklarını, üniversiteler ve KİPTAŞ’la ortak hareket ederek 3 yıl içinde İstanbul’da öğrenci yurdu sorununu çözeceklerini savundu.



Kılıçdaroğlu, "partisinde yolsuzluk tespit edilmesi durumunda tavrının ne olacağının" sorulması üzerine de "Hırsız hırsızdır, hırsızın sağcısı solcusu olmaz. Yolsuzlukla mücadelenin topluma erdem kazandıracağı düşüncesindeyim" dedi.



Konferansın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, yüzde 50 oy alacağına ilişkin yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Ben yüzde 40 veya üzerinde oy alacağımı düşünüyorum. Topbaş’ın kendi oy oranıyla ilgili düşüncesine saygı duymak gerekir. Topbaş’ın yüzde 50 oy alacağına ilişkin tahmini de bence gerçeği yansıtmıyor. Tabii bunlar benim gözlemim. Buna İstanbullular karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.



CHP’li Gürsel Tekin de bir gazetecinin, "İl Genel Meclisi toplantılarına katılmadığı halde kendisine ait olmayan imzayla para aldığı" yönündeki iddiaları anımsatması üzerine, 15 yıl İl Genel Meclisi üyeliği yaptığını belirterek, "Bunun sorumluluğu İl Genel Meclisi başkanı ile belediye başkanındadır. 1500 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor ama beni çağırın sizin televizyona, AKP’nin milyar dolarlık yolsuzluklarını açıklayım" dedi.



