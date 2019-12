-KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİN VARSA ABD'YE DAVA AÇ KURŞUNLU (A.A) - 02.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Wikileaks iddialarıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, ''Şimdi senin gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, Türkiye'de yaptığını dünyada da yapmak istiyorsan çok basit; ABD yerinde duruyor, çıkarsın dava açarsın, hesabını sorarsın. Elinden tutan mı var? Amerika'ya kızamıyor, kime kızması lazım, muhalefete kızması lazım'' dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesinde belediyeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binasının önünde kurulan platformda vatandaşlara hitap etti. CHP'nin, alın terinden, çalışandan, üretenden yana bir parti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Biz, vurgunun, talancının partisi, kısa sürede köşeyi dönenlerin partisi değiliz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal devleti yeniden etkin kılacağını belirterek, bunun için vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Wikileaks belgelerindeki kendine ilişkin iddialar ve muhalefete yönelik sözlerini de eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bir büyükelçi kendi ülkesine bir kripto gönderiyor ve diyor ki, 'buradaki ülkenin başbakanının İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı var.' Bu önemli bir iddiadır. Dünyanın her tarafında da önemli bir iddiadır. Ne olacak, bu önemli iddia ortaya atılınca gazetelerde manşet olacak. Manşet yapmazlarsa o gazetecilerin tarafsızlığı tartışılacak. Bütün dünyada bomba etkisi yaratan bir haber nasıl olur da bizim ülkemizde görmemezlikten gelinir. Biz ne dedik? 'İddia ciddidir' diyoruz. 'Bu ciddi iddianın üzerine Sayın Başbakan'ın kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması gerekir.' Söylediğimiz budur. 'Vay efendim, siz nasıl böyle söylersiniz?' Dünyanın her ülkesinde de sorumlu muhalefet bunu böyle söyler. Çık bu iddialara karşı kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yap. Bitti, bu kadar. Hani suyun üzerine çıkacak ya, zeytinyağı gibi. Başladı bağırmaya çağırmaya. Sayın Başbakan, bağırmaya çağırmaya gerek yok, otur adam gibi cevap ver. Senden istediğimiz bu. Cevabını verirsin, bizi tatmin eder etmez, o ayrıca tartışılır ama sen oturacaksın cevabını vereceksin. Eğer Türkiye'de bunu birisi yapsaydı tazminat davaları açılırdı. Suç duyuruları yapılırdı, her şey yapılırdı. Şimdi senin gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, Türkiye'de yaptığını dünyada da yapmak istiyorsan çok basit; ABD yerinde duruyor, çıkarsın dava açarsın, hesabını sorarsın. Elinden tutan mı var? Amerika'ya kızamıyor, kime kızması lazım, muhalefete kızması lazım.'' Siyasetçinin temel görevinin halka hesap vermek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kimsenin hesap vermekten kaçmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın millete açıklama yapmadığını öne sürerek, ''Biz sana açıklama yap diyeceğiz, sen bulmuşsun medyayı, camlara bakarak millete efeleneceksin. Senin efelenmen bizlere sökmez Sayın Başbakan'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Erdoğan diyor ki, geçmişte benim 1 milyar dolarım olduğunu söyleyenler şimdi Ergenekon'dan yatıyor. Biz sanıyorduk ki, Ergenekon'da darbe teşebbüsünde bulunanlar yatıyor. Meğer Sayın Başbakan'ın aleyhine konuşanlar da orada yatıyormuş. Bu da bir başka itiraf. Bu itirafın altında yatan şu: Bu davanın gerçekten de savcısı Sayın Başbakan'' dedi. Hukukun üstünlüğünü savunurken iktidarın da dürüst olmasını beklediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ancak Türkiye'de yaşananların durumun böyle olmadığını gösterdiğini ileri sürdü. -''TRT TARAFSIZ DEĞİL''- Konuşmasında TRT'yi de eleştiren Kılıçdaroğlu, TRT için ''Tayyip Radyo Televizyon'' ifadesini kullandı. TRT'nin, Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerini yayımladığını, ancak bu eleştirilere kendisinin verdiği cevapları yayımlamadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, TRT'nin halkın vergilerini kullandığını, bu yüzden tarafsız olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın tarafsızlıktan bahsettiğini, ancak TRT'deki durumu görmediğini öne sürerek, ''TRT tarafsız değil. Onun için bunların tarafsızlık söylemlerine, hukukun üstünlüğü söylemlerine, demokrasi söylemlerine sakın inanmayın'' dedi. -OLAĞANÜSTÜ KURULTAY- Kılıçdaroğlu, belediyeyi ziyareti sırasında gazetecilerin, bir gazetede yer alan, CHP'nin 18 Aralıkta yapılacak olağanüstü kurultayında ''eski Genel Başkan Deniz Baykal ile eski Genel Sekreter Önder Sav'ın ortak hareket edeceği'' haberiyle ilgili sorusunu da yanıtladı. ''Kurultaya gidiyoruz. Ayın 18'inde göreceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, kurultayın basında büyük ölçüde yer almasını da doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Siyasi bir partiyiz biz. Olağanüstü bir kurultaya gidiyoruz. Gündemimizi de o çerçevede yapacağız'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, beldeyi ziyaretinin ardından helikopterle Ankara'ya döndü.